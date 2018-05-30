Изнасилованная Россия и надежда Украины: самые меткие цитаты Бабченко

Журналист Аркадий Бабченко, которого убили выстрелами в спину 29 мая в Киеве, в открытую выступал против режима Путина, призвал вернуть Крым Украине и закончить войну на Донбассе.

Также журналист, который с 2017 года переехал в Киев, поддерживал Украину и украинцев в борьбе за независимость и европейские ценности.

Свое мнение Бабченко излагал во множестве интервью, а также постах в Facebook.

Цитаты Бабченко о Донбассе и Украине

"Предпосылки к гражданской войне на Донбассе, конечно, были. Но я уверен, что если бы не Россия, не "стрелковские" отряды, то ничего бы там не случилось. На мой взгляд, это первая война в истории, которую развязали исключительно благодаря средствам пропаганды. В общем-то на ровном месте".

"Украинская армия находится на своей земле, Донбасс — территория Украины и танки армии государства Украины имеют полное право находиться на территории Украины. По минским договоренностям тяжелое вооружение должно быть отведено, вроде бы, на 5 км, но понятно, что все минские договоренности сейчас нарушены и технику подтягивают уже напрямую к линии фронта. ОБСЕ — в него кто только ни плюнул, все украинские СМИ уверены, что ОБСЕ находятся на зарплате у Путина и совершенно не замечает обстрелов со стороны "ЛНР" и "ДНР", читаешь новости "Новороссии" — там уверены, что ОБСЕ на зарплате у Порошенко и совершенно не замечают обстрелы со стороны Украины, на это можно просто не обращать внимания, уверен, что все это в докладах ОБСЕ в итоге появится".

"Украина вошла на Донбасс фактически в том же состоянии, что и Россия в Чечню в 94-м. Разрушенная экономика, небоеспособная армия. Но все же в Украине большую надежду дает то, что поднялось общество. Становление государства идет нормальным, естественным путем: не сверху, а снизу. Сейчас общество строит государство. И это дает большую надежду, что Украина не станет авторитарной, но тем не менее за этим нужно следить. И каждый раз бить по рукам при любой попытке взращивать ненависть".

"Не надо относиться к Украине как к зоопарку, в котором живут дикие медведи. То, что у нас с вами российский говор, здесь вычисляется с первого же слова, и все отлично понимают, что мы россияне, нас никто не трогает, никто не режет. Если вы ведете себя как человек, к вам будут относиться как к человеку. Если вы сюда приехали, значит, вы, скорее всего, не враг. Но если вы сейчас наденете георгиевскую ленточку и пойдете в сторону метро, то вы не пройдете и ста шагов, получите сразу по башке".

"Все, что должна сделать Россия, — это деоккупировать Крым, убраться оттуда со своими войсками, и что будет дальше с Крымом — это не наше с вами собачье дело, потому что Украина — это отдельное независимое государство".

Бабченко о России и Путине

"Со мной произошло то же самое, что и с Украиной: я жил, никого не трогал и просто хотел, чтобы у нас было правовое государство, где уважаются закон, права человека, где людей не убивают, а в оппозиционеров не стреляют на мосту, а за посты на Facebook не сажают на четыре года. Не я пришел к государству Россия, государство Россия пришло ко мне, поубивало и посажало моих друзей, а меня выдавило из страны. И вы сейчас задаете мне вопрос: хорошо ли мне критиковать отсюда Россию? Да офигенно, потому что это государство я сейчас просто ненавижу, оно сломало жизнь мне, соседней стране, в которой более двух миллионов беженцев".

"Любая война выходит за свои границы. И эта война обязательно выйдет за рамки Донбасса, в сторону России. Этот процесс уже начался. Я думаю, что в среднесрочной перспективе вся Россия превратится в "ДНР".

"Я понятия не имею, что у Путина в голове. Раньше он был очень предсказуем. Карьеру Ванги в России можно было построить на раз-два. Смотришь все варианты, выбираешь самый плохой и говоришь, что так и будет. А теперь абсолютно непонятно, в каком мире он существует. Я не представляю его следующий шаг".

"Российское общество, безусловно, больное. Мракобесием, ксенофобией, ненавистью, неприятием инакомыслия. Все это лечится. Проще всего – войной и горами трупов. Быстрее всего общество прозревает именно от этого. Но я все-таки надеюсь, что, быть может, это все перегорит само собой, и мозги у людей станут на место и без таких катастрофических катаклизмов".

"К сожалению, именно поэтому я не верю в изнасилованную Путиным Россию. Мне не нравится этот мультик на ю-тубе. Россия не белая-пушистая несчастная, как там показана. Это соитие произошло по обоюдному согласию. Надо признать, что в нашем случае они и вправду оба друг друга достойны – власть и народ. Именно поэтому я не верю, что с уходом Путина Россия сразу вернется в правовое демократическое состояние. Нет. Если с уходом Путина провести действительно честные свободные выборы – на них победит какой-нибудь очередной "жириновский".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее МВД составило фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.