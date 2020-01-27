Захлебывался водой на дне реки: жуткие подробности ДТП под Киевом с 9-летним мальчиком

Мальчик, угодивший с отцом в озеро на автомобиле Hyundai Elantra в городе Ирпень под Киевом, сейчас находится в отделении интенсивной терапии больницы в Буче. Его жизни ничего не угрожает.

Об этом OBOZREVATEL сказали в самой больнице. "Мальчик 9 лет поступил с подозрением на переохлаждение. Пока он в больнице. Но его жизни ничего не угрожает. Травм у него нет", – рассказала одна из врачей.

Авто полностью утонуло Информатор

Спикер полиции Киевской области Николай Жукович говорит OBOZREVATEL, что водитель, местный житель, ехал с сыном из бани, но не справился с управлением. В результате автомобиль оказался на дне реки Буча. "Папа с сыном парились в сауне. Потом поехали домой. Отец не справился с управлением, поскольку, по его словам, на дорогу внезапно выскочила собака. Он резко дернул руль в сторону и транспортное средство занесло, после чего оно слетело в реку. Но мы собаку не видели", – говорит Жукович.

По словам Жуковича, вылез из воды мужчина сам и спас своего сына. "Он справился без посторонней помощи. Вызвал скорую. Мальчика направили в реанимацию с подозрением на переохлаждение. Врачи в таких случаях всегда перестраховываются. Но все нормально. Травм никто не получил", – подчеркивает Жукович.

Тем временем, в соцсетях происшествие бурно обсуждают. Большинство комментаторов уверены, что водитель был нетрезвый, и потому не справился с управлением, а никакой собаки не было и в помине.

"В другом источнике было указано, что мужчина был пьяный и за ребенком полез не он, а рядом живущие люди, которые выбежали на шум. И что машина не от собаки уходила, а от "внезапно выскочившего" бордюра", – пишет Dasha Kovalenko на dtp.kiev.ua.

На местном сайте Ірпінь Daily пользователь Ігор Коваль прямо обвиняет водителя в пьянстве: "Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Информация достоверная - знакомый недалеко проходил. Разбил стекло кирпичом уже в речке. Намок по пояс". "А что с собакой-то?? Ее, кроме водителя, кто-то видел вообще? Или это была "белка"?", – спрашивает Алексей Карпенко. В полиции OBOZREVATEL подтвердили, что не исключают, что отец находился за рулем в нетрезвом виде.

Единственная баня с сауной, которую можно найти в Ирпене, находится на ул. Соборной. Но там инцидент не комментируют, ссылаясь на то, что не разглашают сведения о своих клиентах.

А местные водители вообще удивляются, как их "коллега" смог оказаться в месте, чтобы "прямо утопиться". "В районе ул. Соборной есть озеро-карьер. Оно находится возле дороги на повороте. Глубина там позволяет "утонуть". Теоретически попасть туда можно. Но это нужно постараться", – считает местная жительница, водитель Инна Павлова.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, авария случилась в ночь на субботу, 25 января, автомобиль с 9-летним ребенком внутри рухнул в воду. Hyundai ехал вдоль реки Буча, в сторону трассы для мотокросса.

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