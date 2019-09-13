"Застывший ужас": Ивлева рассказала, как Россия встретила обменянных террористов

Встреча украинских узников Кремля в Киеве и обменяных на них террористов в Москве ярко показала колоссальную разницу между Украиной и оккупировавшей часть ее территорий Россией.

Об этом в интервью украинскому журналисту Роману Цимбалюку заявила российская волонтер Виктория Ивлева, которая помогала пленным украинским морякам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Встреча пленных украинцев "24 канал"

"Там – живая жизнь, какая бы они ни была – богатая, бедная, счастливая, несчастливая. А здесь – застывший ужас. Неподвижно все, холодно, отстраненно, мертво, бесчувственно. С нашей стороны – черный квадрат Малевича со всех сторон", – сказала Ивлева, отметив, что украинцев радостно встречали близкие и президент, в то время как пособников террористов в Москве почти все проигнорировали и были безразличны к их прилету.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

В свою очередь Украина исключила из списка на обмен гражданина РФ Руслана Гаджиева. Он служил танкистом батальона террористов "ЛНР" "Август".

Однако Россия получила важного фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что перед выдачей террориста "ДНР" того допросили следователи из Нидерландов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся