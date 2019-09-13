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13 сентября • обновлено в 13:10
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"Застывший ужас": Ивлева рассказала, как Россия встретила обменянных террористов

3.9т Читать материал на украинском

Встреча украинских узников Кремля в Киеве и обменяных на них террористов в Москве ярко показала колоссальную разницу между Украиной и оккупировавшей часть ее территорий Россией.

Об этом в интервью украинскому журналисту Роману Цимбалюку заявила российская волонтер Виктория Ивлева, которая помогала пленным украинским морякам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Встреча пленных украинцев

Встреча пленных украинцев

"24 канал"

"Там – живая жизнь, какая бы они ни была – богатая, бедная, счастливая, несчастливая. А здесь – застывший ужас. Неподвижно все, холодно, отстраненно, мертво, бесчувственно. С нашей стороны – черный квадрат Малевича со всех сторон", – сказала Ивлева, отметив, что украинцев радостно встречали близкие и президент, в то время как пособников террористов в Москве почти все проигнорировали и были безразличны к их прилету.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

  • Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

  • В свою очередь Украина исключила из списка на обмен гражданина РФ Руслана Гаджиева. Он служил танкистом батальона террористов "ЛНР" "Август".

  • Однако Россия получила важного фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что перед выдачей террориста "ДНР" того допросили следователи из Нидерландов.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Виктория Ивлева Роман Цимбалюк
Место
Россия
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Дура
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5
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Кацaп Кацaпыч, ))здоровья тебе милый
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сироткин Андрюха, истинный Кацaп пасть раззявил! Животное - тут не паРРаша! Такой скот, как ты, отстреливается!
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