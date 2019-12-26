"Удали гейские фото и будешь работать": журналист обвинил "Интер" в гомофобии

Украинский журналист Владимир Новак рассказал, что его не взяли на работу на телеканал "Интер", мотивируя отказ исключительно его нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Парень хотел работать над выпусками программы "Стосується кожного", сообщил он в видео на YouTube-канале LUKI (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Шеф-редактор, или кто она там, говорит: удали свои гейские фото и тогда будешь у нас работать. Я встал, пожал ей руку и сказал "нет".

Вот эти моменты тебя просто разрушают. Когда ты не понимаешь... у тебя вроде нормальные стажировочные дни, ты знаешь, как делать этот процесс – но проблема только в фотографиях", – признался журналист.

Владимир Новак facebook.com/Novak.vova2

Новак подчеркнул, что выставлять напоказ гетеросексуальные отношения считается нормальным, в то время как его безобидные фотографии не понравились работодателю.

"К геям можно относиться как хочешь, как и ко всем людям. Но тут человек говорит, что ему отказали в работе из-за "гейских" фоток. Нет, правила поведения в соцсетях есть во многих компаниях. Но ни разу не слышала, чтоб запрещали выставлять "гетеросексуальные" фото", – возмутилась на своей странице в Facebook журналистка Алена Лунькова.

Подчеркнем: законом, в том числе КЗоТ, запрещена любая дискриминация при трудоустройстве. Запрещена также дискриминация по религиозной принадлежности, национальности и сексуальной ориентации.

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Как писал OBOZREVATEL, клип Clouds украино-белорусского производства на песню группы Shuma о ЛГБТ-детях, которые подвергаются буллингу в школе, попал в шорт-лист двух американских кинофестивалей. Он также получил бронзу на Berlin Music Video Awards Clouds и ADC Awards.

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