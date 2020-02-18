Иностранцев – на обсервацию: появились подробности эвакуации украинцев из Китая

Иностранные граждане, которых на украинском самолете эвакуируют из Китая из-за угрозы коронавируса, пройдут в Украине обсервацию.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге во вторник, 17 февраля.

"Это граждане тех стран, правительства которых обратились к Украине: Аргентины, Израиля, Норвегии, Черногории, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Эквадора и Испании", – сообщила она.

Всего планируется эвакуировать 49 украинцев и до 25 иностранных граждан. Министр подчеркнула, что на борт самолета будут допущены только пассажиры, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ. Состоянием на вторник они все здоровы.

Скалецкая отметила, что обсервация будет проводиться согласно нормам международного законодательства и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При выборе места учитываются требования безопасности для граждан и окружающей среды, комфорт пребывания на обсервации.

Скалецкая рассказала подробности эвакуации

Гендиректор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий также рассказал, что самолет, который будет осуществлять эвакуацию, после выполнения рейса пройдет двухдневную обработку, будут заменены фильтры кондиционирования.

Рейс будут выполнять три экипажа (17 человек), согласившиеся осуществить его добровольно. 11 членов экипажа уже находятся в Алматы, где будет осуществлена дозаправка самолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Владимир Зеленский пообещал эвакуировать украинцев из Китая из-за вспышки коронавируса. Перед вылетом их будут проверять на ряд симптомов.

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