Иностранные наблюдатели оценили работу МВД во время выборов в Украине

Миссия международных наблюдателей за выборами (ММС), которая наблюдала за внеочередными парламентскими выборами в Украине, отметила весомый вклад МВД в обеспечение безопасности в день голосования. Об этом сообщает пресс-служба МВД, ссылаясь на официальное письмо Миссии.

"Большое признание правоохранительным органам, а именно Министерству внутренних дел, за обеспечение безопасности на избирательных участках и обеспечение целостности процесса голосования. Несмотря на незначительные выявленные нарушения, которые не имеют системного характера, утверждаем: процесс голосования был проведен мирным и демократическим путем и в соответствии с международными демократическими стандартами", - говорится в официальном письме Миссии.

Иностранные наблюдатели также подчеркнули, что поддерживают украинский народ в его стремлении к демократической, территориально целостной и объединенной Украине.

В МВД заявляют, что серьезных нарушений на выборах зафиксировано не было: правоохранители превентивно направляли спецподразделения в потенциально проблемные округа. Всего с начала предвыборной кампании было открыто более 500 уголовных производств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 26 июля, ЦИК завершила подсчет голосов, отданных украинцами на внеочередных парламентских выборах. Стало известно, кто и сколько мест получит в Раде. Однако на ряде округов отдельные кандидаты собираются обжаловать результаты выборов в суде. Так, кандидат от "Слуги народа" в Кривом Роге собирается судиться с ЦИК, так как считает, что у него украли 10 тысяч голосов.

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