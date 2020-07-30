Вчора Біофарма відкрила нову станцію переливання крові в Черкасах. Це шоста СПК Біофарми, та такого рівня, що позаздрять жителі Манхетенну!

Ми проінвестували більше 3 млн.долл, що дозволить заготовити 8 000 літрів компонентів крові (в рамках державно-приватного партнерства) та 35 000 літрів плазми для виготовлення життєво необхідних ліків. Запускаючи центр Біофарма дає старт незворотнім змінам у службі крові України. Від застарілих, радянських технологій ми переходимо до інноваційних рішень в галузі служби крові. І це стосується не лише заміни обладнання чи ремонту приміщеннь, а й нових технологій та підходів в управлінні.

Відтепер:

1. Тестування донорів на вірусні інфекції методом ІХЛА та ПЛР на автоматизованих комплексах Roshe.

2. Пацієнту не потрібно шукати донорів. Всю роботу ми організовуємо самі.

3. Ми проводимо фенотипуванням донорів, що в свою чергу дозволить забезпечити країну антирезусною плазмою на 100%.

Україні потрібно ще сім таких центрів крові і ми назавжди забудемо:

1. про первинне інфікування ВІЛ та гепатитом С через переливання не якісних компонентів крові;

2. про дефіцит препаратів крові;

3. а об’єднавши зусилля з медиками і про гемолітичну хворобу новонароджених.

Інноваційні рішення в галузі служби крові: пацієнту не потрібно шукати донорів Facebook Костянтина Єфименка

Інноваційні рішення в галузі служби крові: пацієнту не потрібно шукати донорів Facebook Костянтина Єфименка

Інноваційні рішення в галузі служби крові: пацієнту не потрібно шукати донорів Facebook Костянтина Єфименка

Інноваційні рішення в галузі служби крові: пацієнту не потрібно шукати донорів Facebook Костянтина Єфименка

Інноваційні рішення в галузі служби крові: пацієнту не потрібно шукати донорів Facebook Костянтина Єфименка

Інноваційні рішення в галузі служби крові: пацієнту не потрібно шукати донорів Facebook Костянтина Єфименка

Інноваційні рішення в галузі служби крові: пацієнту не потрібно шукати донорів Facebook Костянтина Єфименка

Принагідно хочу подякувати тим, без кого цей проект не міг реалізоватись:

- колективу Міністерства з охорони здоров’я;

- комітету Верховної ради з охорони здоров’я;

- місцевій владі, яка повірила в проект

- будівельникам, які в стислі терміни змогли реалізувати проект

- донорам, які приходили в центр в умовах ремонту, активістам.

- особлива подяка організаціям, які розвивають культуру донорства :

• Зональний відділ військової служби правопорядку

• Черкаський національний технологічний університет

• Управління у справах сім’ї, молоді та спорту

• Військовослужбовці Нацгвардії

• Компанія МХП

• Група компаній Венето

- і велика подяка колективу центру , який працював в складних умовах реконсрукції, безперебійно забезпечував всі мед.заклади області якісними компонентами і допомагав рятувати життя сотень пацієнтів .

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