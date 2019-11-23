Идет тепло: синоптики удивили прогнозом на последнюю неделю осени

Аномально теплая осень в Украине подошла к концу и начало новой недели будет сухим и холодным, но уже к середине потеплеет и зальет дождями.

Как свидетельствуют данные "Укргидрометцентра", осадков в ближайшие дни почти не ожидается.

Так, синоптики предупредили, что в воскресенье, 24 ноября, дождь с мокрым снегом возможен по всей западной части Украины. Температура, 3-5 градусов тепла, по Закарпатье – +10+12, ночью -1-3.

Погода на последнюю неделю ноября PMG

Прогноз на 24 ноября Укргидрометцентр

На севере температура воздуха ожидается от 0 до 3 градусов тепла, ночью -1-9. Осадков не ожидается.

На востоке Украины температура воздуха будет в пределах +1+ 2 градуса, а ночью -10-12 градусов.

На юге температура составит 0+4 градуса, а ночью – -3-6. осадков также не ожидается.

В понедельник, 25 ноября, температура воздуха в регионах останется на уровне воскресенья. Осадков не ожидается по всей территории Украины.

Прогноз на 25 ноября Укргидрометцентр

Во вторник, 26 ноября, в регионах будет сухо, ожидается плюсовая температура, ночью – заморозки до -4 градусов.

Прогноз на 26 ноября Укргидрометцентр

В среду, 27 ноября, в Украине ожидаются осадки. В частности, дождь с мокрым снегом ожидается в восточных регионах, на юге – дожди. На остальной территории будет облачно без осадков. Теплее всего в этот день будет на юге: Одесской, Николаевской, Херсонской областях – +5+7 градусов, в АР Крым – +10+12. Холоднее всего будет на востоке – +2+4 градуса.

Прогноз на 27 ноября Укргидрометцентр

В четверг же, 28 ноября, по всей территории ожидается повышение температуры воздуха +4+6 на востоке, +6+8 на западе, +3+5 на севере и +8+10 на юге страны. Во всех регионах – дождь.

Прогноз на 28 ноября Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики уточнили прогноз погоды до конца ноября.

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