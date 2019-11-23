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23 ноября • обновлено в 21:48
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Идет тепло: синоптики удивили прогнозом на последнюю неделю осени

3.7т
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Аномально теплая осень в Украине подошла к концу и начало новой недели будет сухим и холодным, но уже к середине потеплеет и зальет дождями.

Как свидетельствуют данные "Укргидрометцентра", осадков в ближайшие дни почти не ожидается.

Так, синоптики предупредили, что в воскресенье, 24 ноября, дождь с мокрым снегом возможен по всей западной части Украины. Температура, 3-5 градусов тепла, по Закарпатье – +10+12, ночью -1-3.

Новости
Холодно и без снега: прогноз погоды в Украине на 24 ноября от ObozTV

Погода на последнюю неделю ноября

Погода на последнюю неделю ноября

PMG

Прогноз на 24 ноября

Прогноз на 24 ноября

Укргидрометцентр

На севере температура воздуха ожидается от 0 до 3 градусов тепла, ночью -1-9. Осадков не ожидается.

На востоке Украины температура воздуха будет в пределах +1+ 2 градуса, а ночью -10-12 градусов.

На юге температура составит 0+4 градуса, а ночью – -3-6. осадков также не ожидается.

В понедельник, 25 ноября, температура воздуха в регионах останется на уровне воскресенья. Осадков не ожидается по всей территории Украины.

Прогноз на 25 ноября

Прогноз на 25 ноября

Укргидрометцентр

Во вторник, 26 ноября, в регионах будет сухо, ожидается плюсовая температура, ночью – заморозки до -4 градусов.

Прогноз на 26 ноября

Прогноз на 26 ноября

Укргидрометцентр

В среду, 27 ноября, в Украине ожидаются осадки. В частности, дождь с мокрым снегом ожидается в восточных регионах, на юге – дожди. На остальной территории будет облачно без осадков. Теплее всего в этот день будет на юге: Одесской, Николаевской, Херсонской областях – +5+7 градусов, в АР Крым – +10+12. Холоднее всего будет на востоке – +2+4 градуса.

Прогноз на 27 ноября

Прогноз на 27 ноября

Укргидрометцентр

В четверг же, 28 ноября, по всей территории ожидается повышение температуры воздуха +4+6 на востоке, +6+8 на западе, +3+5 на севере и +8+10 на юге страны. Во всех регионах – дождь.

Прогноз на 28 ноября

Прогноз на 28 ноября

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики уточнили прогноз погоды до конца ноября.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина
Тег
погода
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