Идет потепление: синоптики сделали неожиданный прогноз погоды в Украине

В Украине 21-22 декабря (пятница и суббота) отступят морозы, однако ожидаются мокрый снег и дожди.

Как передает Украинский гидрометцентр, в среду, 19 декабря, в стране не будет осадков, лишь в южной части местами небольшой мокрый снег.

"На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14 градусов мороза, днем 3-8 мороза. В южных и восточных областях ночью 5-10 градусов, днем 1-6 мороза. В Крыму ночью около 0, а днем 2-4 градуса тепла", — сказано в сообщении.

Подобной погоды украинцам стоит ожидать и в четверг, 20 декабря. Однако затем синоптики прогнозируют незначительное потепление. Так, в пятницу, 21 декабря, практически во всех регионах ожидается днем от 0 до лишь 3 градусов мороза, тогда как в Одессе и Крыму вероятны небольшие плюсы.

В свою очередь в субботу, 22 декабря, столбик термометра поднимется вверх на еще несколько позиций: от 0 до +4 градусов в большинстве областей. В Крыму же и вовсе ожидается до +7.

Отметим, в Египте, который пользуется популярностью у украинских туристов, в ближайшие дни в среднем ожидается около +24. Так, в Хургаде будет около +23 градуса, а в Шарм-эль-Шейхе — до 25.

В свою очередь в Турции на популярном курорте Анталья ожидается до +12 градусов, а в столице Анкаре — до +10.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики утверждают, что настоящей зимы в декабре украинцам ожидать не стоит. По их прогнозом, до января в стране ожидается несколько волн потепления.