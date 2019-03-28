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Идет потепление: синоптик уточнила прогноз по Украине

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В Украине ближайшей ночью, 29 марта, температура воздуха будет колебаться в пределах 0-4 градусов мороза, местами гололедица.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, днем начнется потепление с запада, там ожидаются +9... +13 градусов, на остальной территории +5... +9 градусов, в Одесской области до +9... +11 градусов.

"Осадков в Украине не предвидится. Антициклон Irmelin вытолкают все дожди и снега на окраине континента", — добавила она.

Идет потепление: синоптик уточнила прогноз по Украине

В Киеве 29 марта будет сухо и умеренно тепло, днем +7... +9 градусов. Но ближайшей ночью в столице еще холодно, 0-2 градуса мороза.

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По прогнозу Диденко, в субботу-воскресенье ожидается существенное потепление.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным климатологов, из-за аномальных погодных изменений в Украине лето 2019 года будет на месяц короче.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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