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Идет похолодание: синоптик предупредила об изменении погоды в Украине

1.6т Читать материал на украинском

Во вторник, 30 июля, в Украине ожидается похолодание, столбики термометров опустятся на несколько градусов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, в северных областях и на западе, а также на Харьковщине температура воздуха составит +25 +28 градусов.

В южной части, в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях жара еще задержится, днем +29 +33 градуса. Однако уже и здесь 31 июля ожидается понижение температуры, за исключением юга.

"Уже 1 августа по всей Украине жары не будет - предполагается умеренно теплая погода, а на севере и северо-востоке даже ниже 20 градусов", - отметила Диденко.

Идет похолодание: синоптик предупредила об изменении погоды в Украине
Идет похолодание: синоптик предупредила об изменении погоды в Украине

Дождливая погода

Дождливая погода

24 канал

30 июля утром и днем вероятны кратковременные дожди с грозами на западе, севере и в центре, а в течение дня грозовые дожди также охватят юг и восток.

Новости
Температура будет падать ежедневно: появился прогноз погоды в Киеве на неделю

В Киеве во вторник жара ослабеет до +26 градусов. В дальнейшем температура воздуха в столице снизится еще на несколько градусов. Кратковременные дожди с грозами возможны локально.

В ближайшую неделю, а особенно в выходные, 3-4 августа, в Киеве будет достаточно свежо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Синоптики дали подробный прогноз на август. Прохладная и дождевая погода, по их расчетам, на территории Украины продержится до конца июля, а август будет солнечным и очень жарким.

  • Народный синоптик Леонид Горбань дал противоположный прогноз погоды на август. Он заявлял, что этот месяц в Украине будет не таким жарким, как июль.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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