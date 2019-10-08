Идет большое потепление: синоптики озвучили прогноз

Заморозки в Украине прекратятся 8 октября, последняя холодная ночь будет со вторника на среду, с 8 на 9 октября.

"Будет еще одна холодная ночь, заморозков уже не будет, а затем до конца недели произойдет повышение температуры воздуха", – рассказал OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

По его словам, в ближайшие дни в Украине ожидается существенное потепление, а в "длинные выходные" с 12 по 14 октября наступит настоящее "бабье лето".

Только один день на неделе будет дождливым

Как пояснил синоптик, практически вся неделя пройдет без осадков. Дождливым может быть только один день – пятница, 11 октября, но "дожди будут небольшие", – уточнили в Гидрометцентре.

В то же время синоптик заметил: похолодание и заморозки, вызванные "вторжением холодных воздушных масс" – "это естественные процессы для этого периода", связанные с "перестройкой атмосферных процессов на осенние". "Ничего необычного, все предсказуемо и ожидаемо", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Гидрометцентре назвали даты наступления в Украине "бабьего лета", когда температура воздуха днем может достигать 23 градусов выше нуля.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram