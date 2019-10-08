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9 октября • обновлено в 05:25
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Идет большое потепление: синоптики озвучили прогноз

12.9т Читать материал на украинском

Заморозки в Украине прекратятся 8 октября, последняя холодная ночь будет со вторника на среду, с 8 на 9 октября.

"Будет еще одна холодная ночь, заморозков уже не будет, а затем до конца недели произойдет повышение температуры воздуха", – рассказал OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

По его словам, в ближайшие дни в Украине ожидается существенное потепление, а в "длинные выходные" с 12 по 14 октября наступит настоящее "бабье лето".

Только один день на неделе будет дождливым

Только один день на неделе будет дождливым

Как пояснил синоптик, практически вся неделя пройдет без осадков. Дождливым может быть только один день – пятница, 11 октября, но "дожди будут небольшие", – уточнили в Гидрометцентре.

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Еще два "бабьих лета": синоптик пообещал существенное потепление в Украине

В то же время синоптик заметил: похолодание и заморозки, вызванные "вторжением холодных воздушных масс" – "это естественные процессы для этого периода", связанные с "перестройкой атмосферных процессов на осенние". "Ничего необычного, все предсказуемо и ожидаемо", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Гидрометцентре назвали даты наступления в Украине "бабьего лета", когда температура воздуха днем может достигать 23 градусов выше нуля.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
погода Укргидрометцентр
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