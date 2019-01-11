Идеально во время холода: диетолог назвала топ-3 зимних завтрака

Для завтраков в холодное время года лучше всего выбирать теплые блюда, богатые белком и витаминами. Одним из таких вариантов является яичница с зеленью и размятым авокадо.

В этом блюде находятся важные микроэлементы, которые помогают организму лучше функционировать зимой, сообщила в Instagram блогер-диетолог Дарья Бухман.

"Яйца — идеально-сбалансированный протеин, богатый витамином A, B, D, K, холином и аминокислотами. Многие эксперты функциональной медицины причисляют яйца к списку продуктов, необходимых женщинам для здорового гормонального фона", — пояснила она.

Яичница Flickr Claire Wells

Еще одним подходящих для завтраков блюдом блогер назвала овсяную кашу из дробленого зерна. Для идеального рецепта, по мнению Бухман, зерна нужно залить водой на ночь и бросить туда немного соли. Утром нужно промыть, варить 25 минут на медленном огне с куркумой и корицей.

Овсяная каша Flickr Leaming Lark

Третьим подходящим рецептом является теплый чиа-пудинг. Для его приготовления нужно нагреть в кастрюле один стакан растительного молока и высыпать туда три столовые ложки семян чиа. Помешивать нужно на протяжении трех минут, после чего снять с огня.

Как писал OBOZREVATEL, диетологи назвали блюда, которые организм с самого утра не может хорошо усвоить. К примеру, копчености, консервы и острые блюда могут вызвать воспаление слизистой.