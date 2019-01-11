Идеально во время холода: диетолог назвала топ-3 зимних завтрака

Для завтраков в холодное время года лучше всего выбирать теплые блюда, богатые белком и витаминами. Одним из таких вариантов является яичница с зеленью и размятым авокадо.
В этом блюде находятся важные микроэлементы, которые помогают организму лучше функционировать зимой, сообщила в Instagram блогер-диетолог Дарья Бухман.
"Яйца — идеально-сбалансированный протеин, богатый витамином A, B, D, K, холином и аминокислотами. Многие эксперты функциональной медицины причисляют яйца к списку продуктов, необходимых женщинам для здорового гормонального фона", — пояснила она.
Яичница
Flickr Claire Wells
Еще одним подходящих для завтраков блюдом блогер назвала овсяную кашу из дробленого зерна. Для идеального рецепта, по мнению Бухман, зерна нужно залить водой на ночь и бросить туда немного соли. Утром нужно промыть, варить 25 минут на медленном огне с куркумой и корицей.
Овсяная каша
Flickr Leaming Lark
Третьим подходящим рецептом является теплый чиа-пудинг. Для его приготовления нужно нагреть в кастрюле один стакан растительного молока и высыпать туда три столовые ложки семян чиа. Помешивать нужно на протяжении трех минут, после чего снять с огня.
Что есть на завтрак зимой ❄️? ⠀ Сегодня расскажу о своих любимых вариантах зимних завтраков. Я считаю, что питание может и должно меняться в зависимости от сезона. Когда за окном холодно, утром хочется наполнить себя чем-то тёплым (поэтому охлаждающие смузи, смузи-боулы и чиа-пудинги уже не кажутся такими привлекательными). ⠀ 🍳Яйца⠀ Это, пожалуй, единственный продукт животного происхождения, который я действительно люблю и без которого мне сложно обходится. Яйца - идеально-сбалансированный протеин, богатый витамином A, B, D, K, холином и аминокислотами. Многие эксперты функциональной медицины причисляют яйца к списку продуктов, необходимых женщинам для здорового гормонального фона. Мои любимые вариации: пара жареных яиц со щедрой порцией зелени на пару и размятым авокадо; жареное яйцо с запечённым бататом и порцией салата из кейла; безглютеновый тост с авокадо и яйцом. ⠀ 🍲Овсяная каша из дробленого зерна⠀ В этом году открыла для себя именно такой вариант (Steel-cut oats). Я не ела овсянку почти полгода (весной и летом ее совсем не хотелось). И вот сейчас поняла, что ее мне и хочется: сливочной, согревающей и уютной. Я заливаю зерна на ночь, бросив в воду комнатной температуры щепотку соли (так крупа легче усваивается, витамины и минералы в ней становятся более биодоступными и мы прощаемся с фетином и частично лектинами). Утром промываю и отвариваю ее (минут 25 на медленном огне) с куркумой и корицей. В конце добавляю кокосовое молоко (Aroy), семена льна, тыквенный протеин, тертое яблоко. Подаю с миндальным урбечом (жиры способствуют более мягкому поднятию уровня сахара). ⠀ 🍑Тёплый чиа-пудинг⠀ Чиа-пудинг можно приготовить тёплым. Он будет напоминать манную кашу, нежную и сытную. Можно либо нагреть в кастрюле оставленный с вечера пудинг, добавив молока (я люблю кокосовое Aroy), либо приготовить прямо утром - 1 стакан растительного молока нагреваем в кастрюле и высыпаем туда 3 столовые ложки семян чиа. Помешиваем в течение 3 минут - тёплый пудинг готов. Я люблю использовать чуть больше молока и добавить семена льна, конопли. Сверху - пюре из манго или хурмы или подогретых замороженных ягод. ⠀ ❓А что вы предпочитаете на завтрак?⠀
Как писал OBOZREVATEL, диетологи назвали блюда, которые организм с самого утра не может хорошо усвоить. К примеру, копчености, консервы и острые блюда могут вызвать воспаление слизистой.