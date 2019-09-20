ID-карты не заменят перепись населения в Украине: названы проблемы

Перепись населения проводится не только для установления численности жителей страны. Ее цель – собрать сведения об условиях жизни людей, оценить текущую социальную и экономическую ситуацию.

Поэтому нельзя провести всеукраинскую перепись только по ID-картам – на многие вопросы невозможно найти ответы в документах. Об этом в эфире ObozTV предупредила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что перепись населения в Украине обойдется, по предварительным подсчетам, в 90 млн евро. В связи с этим он предложил провести эту процедуру с использованием ID-карт.

"Особенность переписи населения во всем мире – что информация берется не из документов. А человек сам о себе рассказывает. В переписи есть много вопросов, на которые нельзя найти ответы в документах", – объяснила Либанова.

Либанова рассказала, что ID-карты и паспорта в странах Европы используются для создания системы электронных реестров населения, однако от "традиционной" переписи там никто не отказывается.

"Чем более развита страна, тем полнее и регулярнее проводится перепись ", – отметила профессор.

По ее словам, среди важных пунктов переписи – языковой вопрос.

"Например, мы должны выяснить, на каком языке люди общаются. Мы тогда будем понимать – где и какие школы нам нужны", – уточнила она.

Также демографов и социологов интересует ситуация с этнической принадлежностью.

"Норвежцы, к примеру, этого вопроса не задают. Когда у нас столько же лет будет самостоятельное государство, на которое никто не будет посягать – мы, наверное, тоже откажемся от этого вопроса. А пока немного другая ситуация", – пояснила Либанова.

"Третье, что очень важно. Вот мы хотим стимулировать рождаемость. Каким образом это можно делать? Взвешенной семейной политикой. Чтобы ее сформировать, нужно по крайней мере понять, какие у нас семьи. Как люди живут. Живут по три поколения вместе или по одному поколению? В каких условиях? Как они обеспечены жильем? Какое это жилье? Обычно одновременно проводится перепись населения и перепись жилья", – подчеркнула эксперт.

Единственная перепись населения в Украине проводилась еще в 2001 году president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках форума YES премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что до конца 2019 года Кабинет министров планирует провести частичную перепись населения в стране.

До этого единственная перепись населения независимой Украины проводилась в декабре 2001 года. Новую перепись изначально планировали провести еще в 2012 году, но уже несколько раз переносили.

В июне 2019 года тогдашний министр экономического развития и торговли Степан Кубив говорил, что перепись пройдет в 2020 году с помощью смартфонов.

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