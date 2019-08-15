"Хватит пару попаданий": ВСУ разнесли "домики Зеленского" для фронта

Воины ВСУ, которые несут службу в зоне боевых действий на Донбассе, протестировали модульные домики, которые недавно презентовали в Минобороны президенту Владимиру Зеленскому. Защитники отметили, что они непригодны для использования на фронте.

Как пишет "Армия Inform", бойцы признали, что они более комфортные, чем блиндажи, однако опасны, ведь не имеют бронированной защиты. То есть, в случае попадания вражеского снаряда модули будут уничтожены вместе с людьми внутри.

Модули для бойцов ВСУ оказались опасными для жизни "Армия Inform"

"Вот смотрите, привезли нам эти домики еще с самого утра. Приехал огромный трейлер, кран со стрелой, бульдозер, экскаватор. Работы по установке закончили только под вечер. Грохот стоял хороший весь день. Аж м*скали вылезли смотреть, что это у нас происходит. Хорошо, что у нас перемирие сейчас. А если бы нет? От наших позиций до вражеских от 400 до 1200 метров. Из СПГ достают, из ДШК достают, даже из ПКМа достают. Как думаете, дал бы враг нам их установить? Может и дал бы, чтобы потом ночью всех накрыть. Они видели, где работала техника. На передовой скрыто сделать все работы просто невозможно", – рассказывает один из командиров рот.

Военный добавил, что несколько месяцев назад именно по этим позициям бил враг. За полчаса прилетело 32 мины, и людей спасло только крепкое перекрытия блиндажей.

"Для этого домика много не надо. Хватит несколько попаданий. Следствие – работа зря и потраченные средства. Главная задача командиров – сохранить жизнь личному составу. Поэтому вкопываемся как можно глубже. Домик тоже закопали. Благодаря отсутствию санузла и коммуникаций, удалось опустить его глубоко под землю. Сделали перекрытия из мощных бревен в три наката, все как положено", – добавил командир роты.

К внутреннему оснащению модуля у бойцов имеются минимальные замечания. Однако они не понимают, зачем нужны пластиковые окна под землей, и недовольны отсутствием запасного выхода.

Жилые модули для защитников Украины "Армия Inform"

Что касается второй модификации домика – на четыре спальных места с удобствами внутри – то бойцы, которые тестируют его на соседних позициях, возмутились его огромной ценой: порядка 500 тыс. гривен. Кроме того, оснащение коммуникациями не позволяет закопать модуль. А его использование на поверхности крайне опасно.

"Попадание снаряда – и домика просто не станет. Думаю, ставить их надо подальше от передовой, где риски прилетов минимальны. Если начнется артобстрел, сюда никто не побежит прятаться. Одно попадание – и его просто не станет. Лучше в блиндаж", – говорят бойцы.

Бойцам приходится закапывать модули глубоко в землю из-за их небезопасности "Армия Inform"

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая президент Украины Владимир Зеленский осмотрел позиции украинских военных в Станице Луганской и Счастье. Глава страны расспросил бойцов об их бытовых условиях: попросил посидеть на кровати одного из военных, попрыгав на матрасе, поинтересовался, где они принимают душ и есть ли там горячая вода.

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