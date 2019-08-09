"Хр*н с ним, забыли!" Приехавший в Киев Венедиктов дерзко высказался о Крыме

Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который разозлил украинцев намерением открыть в Киеве свой филиал, высказался об аннексии Крыма.
Так, в интервью "Стране" он озвучил свое мнение касательно того, могут ли последние протесты оппозиции в России повлиять на ситуацию в Украине.
"Там вообще не звучит украинская, крымская и киевская темы. Политическая оппозиция предпочитает не касаться этой темы, потому что в российском обществе есть консенсус, что об этом говорить не надо, так как это уже случилось. Я имею в виду Крым", – заявил он.
Алексей Венедиктов
Страна
Тема Донбасса, по его словам, в политической риторике также уже приелась.
"Каждый день говорят в новостях, что два, три человека убиты из-за обстрелов – да в России в ДТП каждый день погибает около 70-ти людей. Это как Карабах. Никто о нем не помнит, а там стреляют и убивают. Хр*н с ним, забыли. Это свойство человеческой памяти и устройства современного новостного мира", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 августа главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов второй раз за месяц прибыл в Украину в надежде взять интервью у президента Владимира Зеленского. До этого он привозил ему личное письмо мамы одиозного Кирилла Вышинского.
Скандальный пропагандист разозлил украинцев своими заявлениями о том, что он готов открыть филиал "Эха Москвы" в Украине в случае отмены языкового закона.
Народный депутат Украины Борислав Береза также разъярился из-за заявлений Венедиктова.
Ранее в сети допустили, что Венедиктов может выступать в качестве так называемого связного Путина, именно поэтому он зачастил в Киев.
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