"Хр*н с ним, забыли!" Приехавший в Киев Венедиктов дерзко высказался о Крыме

Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который разозлил украинцев намерением открыть в Киеве свой филиал, высказался об аннексии Крыма.

Так, в интервью "Стране" он озвучил свое мнение касательно того, могут ли последние протесты оппозиции в России повлиять на ситуацию в Украине.

"Там вообще не звучит украинская, крымская и киевская темы. Политическая оппозиция предпочитает не касаться этой темы, потому что в российском обществе есть консенсус, что об этом говорить не надо, так как это уже случилось. Я имею в виду Крым", – заявил он.

Алексей Венедиктов Страна

Тема Донбасса, по его словам, в политической риторике также уже приелась.

"Каждый день говорят в новостях, что два, три человека убиты из-за обстрелов – да в России в ДТП каждый день погибает около 70-ти людей. Это как Карабах. Никто о нем не помнит, а там стреляют и убивают. Хр*н с ним, забыли. Это свойство человеческой памяти и устройства современного новостного мира", – добавил он.

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