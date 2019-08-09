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"Хр*н с ним, забыли!" Приехавший в Киев Венедиктов дерзко высказался о Крыме

2.6т Читать материал на украинском

Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который разозлил украинцев намерением открыть в Киеве свой филиал, высказался об аннексии Крыма.

Так, в интервью "Стране" он озвучил свое мнение касательно того, могут ли последние протесты оппозиции в России повлиять на ситуацию в Украине.

"Там вообще не звучит украинская, крымская и киевская темы. Политическая оппозиция предпочитает не касаться этой темы, потому что в российском обществе есть консенсус, что об этом говорить не надо, так как это уже случилось. Я имею в виду Крым", – заявил он.

Новости
"Если б были русские, все закончили": Венедиктов снова заявил о "гражданской" войне на Донбассе

Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов

Страна

Тема Донбасса, по его словам, в политической риторике также уже приелась.

"Каждый день говорят в новостях, что два, три человека убиты из-за обстрелов – да в России в ДТП каждый день погибает около 70-ти людей. Это как Карабах. Никто о нем не помнит, а там стреляют и убивают. Хр*н с ним, забыли. Это свойство человеческой памяти и устройства современного новостного мира", – добавил он.

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Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Алексей Венедиктов
Место
Украина
Теги
Эхо Москвы Крым Донбасс
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"В российском обществе есть консенсус, что об этом говорить не надо". В общем, небратья, вы уже поняли, что по Крыму и Донбассу, кто бы ни сидел в Кремле, вам ничего не светит
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Махов Макс
Махов Макс
Украл и забыл, уле! Мышибратья! Бгггггаааа
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