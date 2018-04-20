Холода вернулись: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В пятницу, 20 апреля, украинцев ожидает прохладная и ветреная погода, местами пройдут дожди.

Восточная часть Украины останется в прохладной и влажной воздушной массе, на остальной территории страны ожидается рост атмосферного давления, уменьшение облачности и незначительное повышение дневной температуры, передает Укргидрометцентр.

В восточной части, ночью местами и в центральных областях и в Приазовье пройдет небольшой дождь, на остальной территории - без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром по всей Украине, днем в восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, на крайнем юге до 11°, днем 14-19°, на Закарпатье до 22°, в восточных областях 10-15°.

Как сообщал "Обозреватель", Украину на выходных, 21 - 22 апреля, ждут заморозки ночью и до +25 днем.