|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Холод медленно отступает: синоптики уточнили прогноз до конца рабочей недели

879Читать материал на украинском

В Украине в ближайшие сутки, 14 марта, прохладный воздух будет медленно отступать в восточном направлении, но кардинально температура еще не изменится.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг сухую погоду на большей части территории Украины будет определять поле повышенного давления, лишь на западе и северо-западе в зоне атмосферных фронтов, перемещающихся с Центральной Европы, кое-где возможны небольшие осадки, пишет "Интерфакс Украина".

В западных, Житомирской и Киевской областях местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Мартовские коты почуяли весну

Мартовские коты почуяли весну

Новости
На Донбассе встретили весну и испекли рекордный трехметровый блин

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в большинстве районов Левобережья 4-8° мороза, днем 5-10° тепла; в Карпатах в течение суток 0-5° мороза.

В Киеве — без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 марта самая высокая температура днем была 17,8 градусов тепла в 2002 г, самая низкая ночью -19,4 в 1902 г.

Холод медленно отступает: синоптики уточнили прогноз до конца рабочей недели

Новости
"Закройте окна!" Весна подготовила украинцам погодный сюрприз

На 15 марта синоптики прогнозируют в восточных, днем и в западных областях небольшой дождь (ночью на востоке с мокрым снегом), на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 6-11° тепла, в восточных областях 3-8° тепла; в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза.

В Киеве — без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптика Натальи Диденко, территорию Украины в четверг, 14 марта, накроет циклон Franz на западе страны и антициклон Gabi — в центральных областях и на юге.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину придут две волны похолодания с ночными морозами, а устойчивого потепления следует ожидать лишь после 25 марта.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения