До последнего ходила на митинги: что известно об украинке, заболевшей коронавирусом

Одна из женщин, у которой в понедельник выявили коронавирус, живет в Хотинском районе Черновицкой области. Как рассказали соседи заболевшей, женщина недавно вернулась из Италии и принимала активное участие в жизни села, которое сейчас борется за объединение в ОТО.

Так, на протяжении последней недели она бывала на митингах, поэтому в зоне риска оказались жители сразу пяти соседних сел. Об этом OBOZREVATEL рассказали соседи заболевшей.

"Эта женщина раньше была депутатом райсовета. Потом три года работала в Италии, а недавно вернулась. У нас в районе сейчас постоянные конфликты из-за объединения территориальных общин – жители одних сел выступают за то, чтобы их населенный пункт стал центром ОТО; другие – протестуют; третьи – дорогу перекрывают. Так вот эта женщина – член одной инициативной группы, она участвовала во всех митингах и собраниях", – рассказали нам знакомые заболевшей.

6 марта жители сел перекрывали дорогу. Вернувшая из Италии женщина активно участвовала во всех митингах Полиция Черновицкой области

Они добавляют, что в понедельник, 9 марта (это был выходной), глав районов собирали в Черновицкой администрации – там обсуждали разделение области на три района.

"А жители некоторых сел проводили под стенами свой митинг из-за ОТО. И эта женщина там тоже была. Мы не понимаем, почему сейчас людей не ставят в известность об опасности? У нас села друг от друга находятся не то что на расстоянии метра друг от друга, а это одна сплошная улица. И очень высокая вероятность того, что заболевших гораздо больше", – уточнила соседка.

Хотинский район находится недалеко от Черновцов

Она рассказывает, что "итальянцев" (так называют вернувшихся с заработков из Италии) только в одном селе минимум пять человек. Это те, о ком известно. Остальные стараются никому не говорить, что недавно побывали в стране, где бушует коронавирус.

"Они пытаются это скрыть. Чувствуют недомогание и все равно ходят на митинги, в магазины. А у нас в аптеках до сих пор масок нет. Мы думаем, что количество заболевших уже гораздо больше, чем нам говорят. Мы посчитали, что только эта женщина, у которой подтвержден диагноз, контактировала минимум с несколькими десятками человек", – уточнила другая соседка заболевшей.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус заподозрили в семи областях Украины. Жесткие ограничения ввели в Ивано-Франковске, Львове и Одессе. В городах закрыли все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

В полночь понедельника, 16 марта, Украина закрыла около сотни пунктов пропуска из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

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