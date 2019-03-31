|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Х*ен что сп**дишь!" Подервянский сделал скандальное заявление о воровстве в стране

4.5тЧитать материал на украинском

Украинский прозаик и драматург Лесь Подервянский заявил, что от тотального воровства в украинских государственных компаниях может спасти их приватизация.

Такую точку зрения он высказал в интервью Янине Соколовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Подервянский отметил, что разворовывание в "Укроборонпром" можно было бы избежать, если бы предприятие было частным.

"По поводу того, что кто-то что-то хочет украсть – так это нормально. Нужно сделать так, чтобы невозможно было п**дить. Например, если какая-то частная компания, то ты там х*ен что сп**дишь", – высказался драматург.

Новости
''Покажи палец и будут ржать'': Подервянский объяснил успех Зеленского в Украине
Лесь Подервянский

Лесь Подервянский

Скриншот

Он подчеркнул, что чаще всего случаи воровства происходят именно в госкоманиях, потому что люди чувствуют безответственность.

"Нужно создать такие условия, чтобы делать это (воровать. – Ред.) было сложно. Для этого нужны разум и мозг", – выразил свою точку зрения Лесь Подервянский.

Как писал OBOZREVATEL, Лесь Подервянский пояснил, почему считает, что президент РФ Владимир Путин может причинить Украине серьезный вред, отдав обратно украденные территории.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Лесь Подервянский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
6
Смешно
6
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
все правильно,только вот хозяин "пиздит"себе в виде прибавочной стоимости и прочего.80% дохода..поэтому спорно,директор столько не спиздит,а рпзного рода махинации с налогообложением ,добавляет еще колорита в ситуацию.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения