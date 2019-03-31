"Х*ен что сп**дишь!" Подервянский сделал скандальное заявление о воровстве в стране

Украинский прозаик и драматург Лесь Подервянский заявил, что от тотального воровства в украинских государственных компаниях может спасти их приватизация.

Такую точку зрения он высказал в интервью Янине Соколовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Подервянский отметил, что разворовывание в "Укроборонпром" можно было бы избежать, если бы предприятие было частным.

"По поводу того, что кто-то что-то хочет украсть – так это нормально. Нужно сделать так, чтобы невозможно было п**дить. Например, если какая-то частная компания, то ты там х*ен что сп**дишь", – высказался драматург.

Лесь Подервянский Скриншот

Он подчеркнул, что чаще всего случаи воровства происходят именно в госкоманиях, потому что люди чувствуют безответственность.

"Нужно создать такие условия, чтобы делать это (воровать. – Ред.) было сложно. Для этого нужны разум и мозг", – выразил свою точку зрения Лесь Подервянский.

Как писал OBOZREVATEL, Лесь Подервянский пояснил, почему считает, что президент РФ Владимир Путин может причинить Украине серьезный вред, отдав обратно украденные территории.

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