Хасидам запретят праздновать Рош ха-Шан в Умани, – Шмыгаль

Хасидам хотят запретить праздновать Рош ха-Шан в Умани.
Государственная комиссия ТЭБ и ЧС примет решение о запрете проведения массовых мероприятий в Умани во время празднования Рош ха-Шана.
Об этом во время заседания Кабмина 26 августа заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Трансляцию вел телеканал "Украина 24" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Шмыгаль заверил, что власти обязаны принять решение о запрете массовых мероприятий в Умани в сентябре. По его словам, в условиях пандемии небходимо не создавать дополнительные большие риски не только для украинцев, но и для граждан других государств.
В то же время в этот день Кабмин закрыл до конца сентября въезд в страну иностранцам, кроме тех, кто имеет документы на проживание, и ряда других категорий. Это означает, что много желающих отпраздновать Рош ха-Шан хасидов не смогут даже попасть в Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украину ожидалось прибытие от 5 до 10 тысяч хасидов для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана.
Мэр Умани (Черкасская область) Александр Цебрий заявил, что готов в пределах карантина перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов для празднования их традиционного праздника Рош ха-Шана.
Он заночевал в спальном мешке на пороге Офиса президента в ночь с 17 на 18 августа.
Глава израильского "коронавирусного центра", профессор Рони Гамза призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань на праздник.
В Украине значительно ограничили паломничество хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана.
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