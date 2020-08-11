Хасидам разрешили паломничество в Умань: приехать могут до 10 тысяч

Несмотря на карантин, в Украину может приехать до 10 тыс хасидов.

В Украину ожидается прибытие от 5 до 10 тысяч хасидов для празднования иудейского праздника Рош-Ха-Шана.

Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. Настолько массовый визит вызвал беспокойство в Украине и в Израиле.

“В этом году ожидается от 5 000 до 10 000 верующих хасидов. Учитывая эпидемическое состояние в Украине, это вызывает большое беспокойство как в Украине, так и у Министерства иностранных дел Израиля", – написал Немчинов.

Он уточнил, что одним из ключевых вопросов, которые обсуждались 11 августа на заседаниии Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, было планируемое в сентябре 2020 года массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области для празднования Рош-ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю).

Госкомиссия поручила Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, действующих в Украине, Министерству внутренних дел усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана, Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы, а также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантина.

"В 2020 году украинские христиане и мусульмане воздержались от массовых мероприятий во время празднования своих самых больших религиозных праздников", – напомнил Немчинов.

Ожидается приезд в Украину от 5 тыс до 10 тыс хасидов (Telegram Олега Немчинова)

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году из-за пандемии коронавируса (COVID-19) в Умань на празднование Рош Ха-Шана не допустят приезда паломников-хасидов. Об этом сообщил мэр Умани Александр Цебрий.