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Харьковские выпускники устроили жесткую массовую драку: видео

9.3тЧитать материал на украинском

В Харькове выпускники в состоянии алкогольного опьянения устроили массовую драку.

Как сообщили в соцсетях очевидцы инцидента, это произошло вечером в пятницу, 24 мая.

"Парк Горького. Кто рыгает на газон, кто ногами ломает кусты, кто дерется. Восстанавливать ущерб будут за наши налоги. Я все понимаю, но в следующем году нужно собрать инициативную группу спортсменов и проводить с каждым воспитательную беседу", - пишут комментаторы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ривне возле школы произошла массовая драка со стрельбой. В потасовке принимали участие около 30 мужчин.

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Место
УкраинаХарьков
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CARGO 100
CARGO 100
Молодцы пацаны! Говорят на своём родном языке и пиzdят по русски!
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Добро пожаловать в украиньзькэ мир
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзке мир.
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