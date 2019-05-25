Харьковские выпускники устроили жесткую массовую драку: видео

В Харькове выпускники в состоянии алкогольного опьянения устроили массовую драку.

Как сообщили в соцсетях очевидцы инцидента, это произошло вечером в пятницу, 24 мая.

"Парк Горького. Кто рыгает на газон, кто ногами ломает кусты, кто дерется. Восстанавливать ущерб будут за наши налоги. Я все понимаю, но в следующем году нужно собрать инициативную группу спортсменов и проводить с каждым воспитательную беседу", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ривне возле школы произошла массовая драка со стрельбой. В потасовке принимали участие около 30 мужчин.

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