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5 января • обновлено в 23:46
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"Вы победитель!" Как Хакамада прогнулась перед Путиным за оккупацию Крыма: всплыло видео

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Российская оппозиционерка и политик Ирина Хакамада, которая планировала выступить в Киеве, поддерживала аннексию Крыма и агрессию РФ в Украине в 2014 году.

После того, визит Хакамады в Украину был отменен, в сети вспомнили видео, как она рассыпалась в комплиментах главе РФ Владимиру Путину.

"Вы победитель! Вы провели операцию без единого выстрела. Крым всегда нуждался в русской самоидентификации. Я считаю, что войну начинали не мы", – говорила Хакамада.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Хакамада советовала Украине поддержать идею президента Чехии Милоша Земана, который заявил о возможности финансовой компенсации Киеву за аннексированный Крым.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Ирина Хакамада
Место
Украина
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