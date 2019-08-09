"Гулять так гулять!" План Зеленского с "Лас-Вегасом" вызвал ажиотаж среди украинцев

Украинцы поддержали инициативу президента Владимира Зеленского о легализации азартного бизнеса в стране.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 13,7 тыс. человек.

"Зеленский легализует азартные игры: вы поддерживаете "Лас-Вегас" в Украине?" – на такой вопрос предлагалось дать ответ.

Коллаж

Больше всего респондентов (40%) выбрали вариант: "Да, это пойдет на пользу экономике".

23% опрошенных выступили против легализации: "Нет! Ничего хорошего в этом не вижу".

Также 23% ответили: "У президента сейчас есть более важные дела!"

14% читателей выбрали вариант: "Может он еще проституцию легализует? Гулять так гулять".

Напомним, по итогам совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре Зеленский заявил, что легализация казино в пятизвездочных отелях поможет развивать туристические курорты страны.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленскй также заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся