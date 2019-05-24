Грозы, шквалы и град: синоптики предупредили о приближении бури в Украине

В Украине 24 мая будет пасмурно и дождливо, температура воздуха не поднимется выше +26.

Так, ночью в западной части и в северных областях, днем по всей территории ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в западных, Житомирской и Винницкой областях – местами град, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно южный (в западной части – северо-западный), 5-10 м/с, во время гроз отдельные порывы и шквалы 15-20 м/с.

Буря в Украине Gismeteo

Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в западных областях ночью 7-12°, днем 17-22°.

В Киеве 24 мая ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений, 5-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины до конца недели повсеместно прогнозируются кратковременные дожди и грозы. 26 мая на Левобережье и Прикарпатье, 27 мая в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются ливни.

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