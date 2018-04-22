Грозы и +25: какой будет погода в Украине в начале недели

В первый день недели в Украине ожидается сухая погода, однако уже со вторника некоторые регионы накроют дожди, местами - с грозами.

Так, понедельник, 23 апреля, в Украине пройдет без осадков. Температура воздуха в западных областях днем в среднем от 18 до 24, на юге от 18 до 20 градусов тепла. В центре и на востоке страны будет прохладнее - от 11 до 18 градусов выше нуля.

Во вторник, 24 апреля, сухая погода сохраниться лишь на западе Украины и на территории Крыма. В остальных областях пройдет небольшой дождь. Температура на западе днем по сравнению с понедельником немного опустится - термометр покажет от 16 до 19 градусов выше нуля. В других регионах осадки практически не повлияют на температуру: в центре и на востоке от 11 до 18, на юге от 18 до 20 градусов тепла.

В среду, 25 апреля, в западной части Украины, а также Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидаются грозы. Небольшой дождь пройдет и в Луганской области, а на остальной территории будет облачная с прояснениями погода. Средняя температура воздуха днем на западе в диапазоне от 16 до 25 градусов тепла. В центральных областях от 16 до 21, в северных - от 16 до 19, в южных - от 20 до 24 градусов выше нуля.

Как писал "Обозреватель", ранее синоптик спрогнозировал, какой будет погода в Украине в ближайшие три года.