"Грозили вывезти в "ДНР": в Крыму задержали ярого противника Путина

В аннексированном Крыму задержали журналиста Евгения Гайворонского, который остро критикует политику президент РФ Владимира Путина.
Как Гайворонский рассказал OBOZREVATEL, сотрудники МВД Крыма, подконтрольного Кремлю, отобрали и аннулировали его паспорт.
"Меня сейчас держат в Массандровском ОП, а потом повезут на суд, где будут устанавливать "законность" моего пребывание в России. В Ливадии у меня изъяли российский паспорт, от которого я отказался" – рассказал Гайворонский.
Евгений Гайворонский
Коммерсант
По словам журналиста, он пытался объяснить оккупантам, что согласно пункту 4 статьи 15 Конституции РФ и Будапештскому меморандуму, Крым – это Украина. В свою очередь правоохранители угрожали вывезти мужчину в "ДНР", чтобы "дни свои закончил".
"Я у них экстремистом считаюсь за позицию "Крым – это Украина", – сказал Гайворонский.
Мужчине удалось связаться с адвокатом. Далее, по его словам, его ждет суд.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 марта в Крыму задержали ялтинского журналиста Евгения Гайворонского, который призывал спасать полуостров от оккупации.
7 апреля он вышел на свободу из изолятора временного содержания оккупированного Симферополя.
Гайворонский не раз открыто призывал Россию убраться с полуострова.
Во второй раз журналиста задержали 22 ноября. По ее словам, при задержании активиста ударили лицом о полицейскую машину.
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