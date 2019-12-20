"Грозили вывезти в "ДНР": в Крыму задержали ярого противника Путина

В аннексированном Крыму задержали журналиста Евгения Гайворонского, который остро критикует политику президент РФ Владимира Путина.

Как Гайворонский рассказал OBOZREVATEL, сотрудники МВД Крыма, подконтрольного Кремлю, отобрали и аннулировали его паспорт.

"Меня сейчас держат в Массандровском ОП, а потом повезут на суд, где будут устанавливать "законность" моего пребывание в России. В Ливадии у меня изъяли российский паспорт, от которого я отказался" – рассказал Гайворонский.

Евгений Гайворонский Коммерсант

По словам журналиста, он пытался объяснить оккупантам, что согласно пункту 4 статьи 15 Конституции РФ и Будапештскому меморандуму, Крым – это Украина. В свою очередь правоохранители угрожали вывезти мужчину в "ДНР", чтобы "дни свои закончил".

"Я у них экстремистом считаюсь за позицию "Крым – это Украина", – сказал Гайворонский.

Мужчине удалось связаться с адвокатом. Далее, по его словам, его ждет суд.

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