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20 декабря • обновлено в 14:59
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"Грозили вывезти в "ДНР": в Крыму задержали ярого противника Путина

1.6т
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В аннексированном Крыму задержали журналиста Евгения Гайворонского, который остро критикует политику президент РФ Владимира Путина.

Как Гайворонский рассказал OBOZREVATEL, сотрудники МВД Крыма, подконтрольного Кремлю, отобрали и аннулировали его паспорт.

"Меня сейчас держат в Массандровском ОП, а потом повезут на суд, где будут устанавливать "законность" моего пребывание в России. В Ливадии у меня изъяли российский паспорт, от которого я отказался" – рассказал Гайворонский.

Евгений Гайворонский

Евгений Гайворонский

Коммерсант

Новости
Ударили лицом в машину: в Крыму снова задержали взбунтовавшегося против Путина журналиста

По словам журналиста, он пытался объяснить оккупантам, что согласно пункту 4 статьи 15 Конституции РФ и Будапештскому меморандуму, Крым – это Украина. В свою очередь правоохранители угрожали вывезти мужчину в "ДНР", чтобы "дни свои закончил".

"Я у них экстремистом считаюсь за позицию "Крым – это Украина", – сказал Гайворонский.

Мужчине удалось связаться с адвокатом. Далее, по его словам, его ждет суд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а зачем этот украинский патриот получал российский паспорт?
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фил филька
фил филька
как то слабо свою позицию демонстрирует. вот прибил бы свои мудя к мостовой вот это было бы дело. а потом бы его оторвали от пола без мудей - тоже дело, размножаться не будет)
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