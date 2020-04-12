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12 апреля • обновлено в 21:10
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Гречки нет: в Госрезерве рассказали, что заготовили на крайний случай

3.6т
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На складах Госезерва Украины сейчас хранятся зерно, консервы, масло, чай сахар и многое другое.

Однако одного из самых скупаемых товаров в моменты различных кризисов – гречки, нет. Как сообщил в интервью OBOZREVATEL глава ведомства Ярослав Погорелый, данный продукт имеет короткий срок хранения как для Госрезерва.

"Мы должны закладывать товары, которые имеют срок хранения минимум два года. К примеру, по той же причине у нас на элеваторах хранится зерно, а не мука. Безусловно, в случае надобности наше мукомольное предприятие сможет ее переработать. Его мощностей может и не хватить, тогда будем просить и привлекать другие предприятия, частный бизнес", – рассказал он.

Консервы

Консервы

pixabay.com

Из того, что есть на складах Госсрезерва Погорелый перечислил консервы, масло, чай, сахар. "Кстати, выставили на торги консервы, зашел посмотрел – желающих нет. При этом мы сегодня видим дефицит на рынке", – отметил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на складах Государственного агентства резерва Украины еще с прошлого века хранятся противогазы для лошадей.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Государственное агентство резерва Украины (Госрезерв)
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
на старт .внимание.марш.веслоухие ,гречка calling 35 грнсегодня
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Семь лет мак не родил - голодовки небыло.
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