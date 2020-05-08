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9 мая • обновлено в 00:28
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"Готовы увидеть другие трупы?" Комаровский разгромил власть за "зацикленность" на COVID-19

8.6т
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Известный украинский педиатр Евгений Комаровский обратил внимание на приостановление крайне важный медицинских услуг из-за эпидемии коронавируса.

Об этом он сказал во время интервью на "Эхо Москвы", опубликованном на YouTube.

"Мы видим трупы от коронавируса. А остальные трупы мы готовы увидеть? Те же австрийцы дают статистику, что у них от сердечных приступов погибло больше людей, которые не обращались в больницы, чем от коронавируса. Больницы были заняты, люди боялись туда звонить и умирали дома от сердечных приступов. У них умерли на несколько десятков людей с сердечным приступом больше, чем от коронавируса.

Я знаю кучу мест, где сейчас творится ад. Потому что приостановлены плановые операции... Кто сейчас начнет химиотерапию? Или мы в таких условиях проведем операцию по пересадке костного мозга? А сколько сейчас детей перестали получать плановую вакцину. И нам это еще аукнется вспышками коклюша, столбняка, дифтерии..." – опасается Комаровский.

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

Как писал OBOZREVATEL, Комаровский считает, что в первую очередь коронавирусом в стране должны переболеть дети и молодежь.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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