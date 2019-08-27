"Готовы идти по трупам": "Укрзалізниця" попала в скандал из-за ребенка с инвалидностью

Пассажирка поезда №738 сообщением Киев – Запорожье пожаловалась на действия работника "Укрзалізниці", который отказывался помочь ребенку с инвалидностью.

Как рассказала Елена Шило на своей странице в Facebook, она расценивает поведение проводника как вымогательство.

Женщина написала, что купила билеты на поезд-трансформер на 24 августа, в каком купе рассчитано на 6 человек.

"При посадке проводник видел, что Полина инвалид и ей трудно в ортезах подниматься по крутой лестнице в вагон, а я с двумя тяжелыми чемоданами и, помощи не предложил, а потребовал предъявить не только билеты и мой паспорт, но и ее паспорт долго изучал, помощи при посадке не дождались", - говорится в публикации.

Впереди была шестичасовая поездка, а девочке нельзя долго сидеть, поэтому Елена разместилась на второй полке, чтобы освободить для дочери немного места.

"Укрзалізниця" попала в скандал

"Пассажиры в купе принципиальные, молодые гламурные девушки, и им нужно было занять именно свои места у окошка и они ради этого готовы были идти по трупам, да ладно, я залезла на вторую полку. Пришел проводник и начал стягивать меня оттуда, пассажиры начали его поддерживать, мол вы купили сидячих мест и должны ехать сидя", - рассказала Шило.

На вопрос женщины о надлежащих условий для поездки для ребенка с инвалидностью проводник категорически стал настаивать, что сидеть надо на местах согласно купленным билетам, или же можно по желанию перейти в свободное купе при доплате 200 гривен с человека.

"Это вымогательство! Верхнюю полку откинул назад, тем самым устранив преграду от кондиционера, едем и мерзнем", - написала она.

Елена отметила, до этого случая проводники входили в ее с ребенком ситуацию и всячески помогали.

"А тут прям целая проблема или попытка заработать. На ком? На инвалидах? Наверное, проводники забывают, что они должны не только следить за порядком, но и помогать пассажирам комфортно доехать. Да и купе рассчитано на 4 человек с четырьмя чемоданами и явно маловато для 6 человек с 6 чемоданами, и в проходе стоять нельзя", - написала женщина.

В комментариях к сообщению пользователи сети возмущаются таким отношением проводников. Елена добавила, что при покупке билетов ее не предупредили о том, что поездка будет в трансформере и считает, что действия проводника "явно тянут на вымогательство".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" угодила в новый скандал с пассажирами. В поезде "Мариуполь – Львов" устроили бунт, жалуясь на невыносимую жару, которая стояла в вагонах.

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