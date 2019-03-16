Девятерых учеников школы № 112 в Днепре выписали домой

Утром 16 марта большинство учеников днепровской школы № 112, которые были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция", выписаны домой. Всего в больницы попали 14 детей.

"По состоянию на сегодня 9 учеников 112-й средней школы выписаны из стационара и вернулись домой. Пятеро детей и в дальнейшем находятся в лечебных учреждениях города. Дети выздоравливают!" – сообщил на своей странице в Facebook 16 марта заместитель городского головы, директор департамента охраны здоровья населения мэрии Днепра Андрей Бабский.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области распространили ложную информацию о якобы отравления более полутысячи детей в школе № 112, где временно учится также часть учеников школы № 126. Мэр Днепра Борис Филатов пригрозил журналистам и правоохранителям судом – за непрофессионализм, который дискредитирует институты власти в Украине.

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