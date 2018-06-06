Гороскоп на 7 июня по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на завтра, 7 июня 2018 года, обещает сложный выбор Ракам, тотальную критику Скорпионам и хорошее известие Рыбам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Десятка Денариев

Семейные ценности и родные люди – именно эта тема будет определять повестку вашего сегодняшнего дня. В целом он обещает быть очень позитивным. Вы сможете порадоваться тому, что имеете пожилых родителей, которые ни в чем не нуждаются, детей, которые достигают успехов в учебе. Вы также будете удовлетворены благосостоянием своей семьи. Карта может указывать на прочные семейные узы, получение наследства или брак по расчету.

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Телец – Тройка Мечей

Сегодня вам выпала не самая лучшая карта. Возможны тяжелые ситуации, связанные со ссорами, конфликтами, выяснением отношений. Или возникнет необходимость принимать сложное, но необходимое решение. Например, порвать с кем-то отношения. Это день решительных шагов, которые в будущем приведут к позитивному результату.

Близнецы – Король Денариев

Этот день будет по большей части посвящен вопросам финансовым и хозяйственным. Вы займетесь инвентаризацией и аудитом, результаты которых вас удовлетворят. Вы будете довольны своими успехами и можете позволить себе почить на лаврах. Если сегодня у вас возникнет идея нового начинания или поступит интересное деловое предложение – смело принимайте его. Всё, начатое сегодня, принесет успех и прибыль.

Рак – Влюбленные

Сегодня вы можете оказаться перед сложным выбором. В лайт-варианте речь может идти о выборе между одним человеком и другим, между одним направлением деятельности и другим. В более глобальном смысле проблема может заключаться в выборе направления для дальнейшей личностной эволюции. Но карта также может указывать и на выбор в сугубо романтическом смысле: выбор своей второй половинки.

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Лев – Девятка Денариев

Наконец-то вам выпала по-настоящему шикарная карта! Она обещает гармоничный день и тотальное удовлетворение. От того, что вы имеете, от того, кто окружает вас, от собственных достижений. Вы будете уверены в завтрашнем дне и самодостаточны. Таро обещают вам и приятный сюрприз. Если вы не готовы долго ждать, отправляйтесь ему навстречу.

Дева – Семерка Денариев

Ну почему же так долго? – можете сегодня спросить вы, имея в виду результаты своего труда. Вы вложили много сил и средств в какой-то проект, но плодов до сих пор не видно. Неужели все усилия были напрасными? Неужели партнеры подвели? Не отчаивайтесь. Ваши плоды от вас никуда не уйдут. Просто запаситесь терпением.

Читайте прогноз по картам Таро на июнь.

Весы – Башня

Сегодня может рушиться что-то, ставшее для вас привычным. Похоже, пришло время расчистить место для чего-то нового. И разрушение старых конструкций – в прямом и переносном смысле – лучший способ сделать это. День может оказаться непростым. Вам покажется, что потери слишком велики, что события развиваются слишком быстро и вы не готовы к ним. Но особенно актуальной для вас будет истина: всё, что ни делается – к лучшему.

Скорпион – Паж Мечей

Этот день может стать днем тотальной критики. Окружающие будут предъявлять к вам претензии и требования – обоснованные и не очень. О ваших заслугах и талантах никто сегодня не вспомнит. Всё внимание будет сконцентрировано исключительно на промахах. Таро рекомендуют вооружиться сильными аргументами, а также постараться увидеть рациональное зерно в каждом критическом замечании. Оно там обязательно есть.

Стрелец – Четверка Мечей

Сегодня вам может показаться, что вы больше никому не нужны в этом мире. Неприятное ощущение заброшенности и отсутствия целей. Возможно, такое состояние имеет вполне объяснимые причины – разрыв с любимым человеком или проблемы на работе. Таро предостерегают: такие мысли могут привести к заболеванию. Не зацикливайтесь на них. Лучше устройте себе выходной, постарайтесь расслабиться и набраться сил для нового, лучшего, дня.

Козерог – Шестерка Кубков

Этот день может быть посвящен ностальгии и воспоминаниям. О старых друзьях, о городах, где вы провели лучшие дни своей жизни, о впечатляющих достижениях, которые были в прошлом. Вы придете к осознанию, что следует ценить маленькие радости жизни. Таро рекомендуют сегодня получить удовольствие от этого состояния, но не зависать в нем надолго. Будущее принесет не меньше приятных событий.

Читайте прогноз по картам Таро на июнь.

Водолей – Королева Денариев

Практичность станет девизом этого дня. От вас потребуется умение правильно строить планы, правильно подбирать команду единомышленников и, собственно, умение зарабатывать. Таро рекомендуют сегодня не слушать ничьих советов и действовать на свое усмотрение, а также запастись терпением в ожидании плодов своего труда.

Рыбы – Паж Жезлов

Сегодня вас ждет хорошее известие, касающееся работы или учебы. Может поступить новое интересное предложение или вполне реальной станет заманчивая перспектива. Не исключено, что в этот день вы повстречаете человека, который вдохновит вас на подвиги. Таро рекомендуют смело откликаться на все предложения, чтобы потом ни о чем не жалеть.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил прогноз по картам Таро на июнь 2018 года.