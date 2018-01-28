Гороскоп на 29 января – 4 февраля: затмение и реинкарнация Моцарта

Неделя с 29 января по 4 февраля пройдет под знаком лунного затмения, поэтому в целом будет неблагоприятной; тем не менее, этот период предоставит и ряд уникальных возможностей.

Об этом "Обозревателю" рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, "самое главное событие этой недели – лунное затмение 31 января". Подробный рассказ астролога о нем читайте здесь.

"31 января плюс-минус два-три дня - худшее время для любых дел, встреч, планов и прочего. Я не рекомендую куда-либо летать и вообще перемещаться на дальние расстояния. И традиционно, как и в любое затмение, не советую что-либо начинать", - предупредил он.

По его словам, в целом вся неделя будет не очень благоприятной, и в эти дни Влад Росс рекомендует "особенно позаботиться о здоровье".

В то же время астролог назвал единственный благоприятный фактор недели – "соединение Венеры и Солнца в Водолее". По его словам, в эти дни "могут быть реинкарнации гениев, живших в прежние эпохи, например, Моцарта или Ван Гога". В этом контексте он обратил внимание на два интересных совпадения: "Венера – символ искусства, а Моцарт был Водолеем".

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Он также не исключил, что в мир придет "кто-то из выдающихся людей или освободителей кого-то или чего-то". "Не случайно 152 года назад, во время подобного затмения, в Нью-Йорке установили статую Свободы и учредили день солидарности трудящихся 1 мая".

Характеризуя каждый день недели, астролог заметил: "Не очень благоприятен понедельник. Луна будет делать напряженный аспект к Сатурну, поэтому повышается опасность подцепить какую-то инфекцию. Также возможны сложные ситуации со здоровьем".

Зато "вторник будет получше", - пообещал он. "Можно встречаться с учителями, с людьми, которые занимают высокое общественное положение или связаны с законом. Но, скорее всего, эти встречи не закончатся принятием важных решений", - сказал Влад Росс.

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Самыми трудными днями недели он назвал среду и четверг, на которые "будет проецироваться не очень благоприятный 15-й лунный день". "Это не лучшее время для важных встреч и отношений. Лучше всего остаться наедине с собой, свести общение к минимуму, заняться чисткой организма и помещения, избавиться от ненужных вещей", - порекомендовал он.

Вместе с тем "вторая половина четверга и пятница очень благоприятны для дружеских встреч, посиделок, решения насущных вопросов, а суббота и воскресенье хороши для ремонта и обновления техники", - порадовал астролог.

Поскольку в воскресенье "будет жесткий аспект к Сатурну, особенно во второй половине дня", Влад Росс предостерег от принятия важных решений, а также поездок. "Лучше вообще никуда не выезжать, поскольку повышается опасность травмирования", - сказал он.

Влад Росс также назвал три знака Зодиака, которым будет сопутствовать наибольшая удача, а также три знака, которые могут столкнуться с трудностями. Для остальных знаков неделя в целом будет нейтральной.

"Более или менее хорошей ситуация будет у зодиакальных знаков воды", - сообщил он.

"У Рака сложится неплохая ситуация в плане взаимосвязей с обществом, нахождения покровительства и поддержки. Им может удаваться завершение важных дел, важные встречи с людьми из прошлого", - пообещал астролог.

"Скорпионов ожидает очень насыщенный период в том, что касается работы, общественной деятельности. К ним также могут притягиваться счастливые и фатальные ситуации. Например, если Скорпион долгое время делал ставки, на этой неделе он может выиграть. Если он долго пробивал ситуацию в государственных коридорах, на этой неделе все может получиться", - пояснил Влад Росс.

"Для Рыб очень хороши дальние поездки и путешествия. Это единственный знак, которому в этот период затмения поездки не противопоказаны. Кроме того, рожденные под этим знаком могут наслаждаться романтическими, любовными отношениями", - продолжил он.

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По словам астролога, "критический период ожидает Водолеев", поскольку "затмение происходит именно в этом знаке Зодиака". "На этой неделе они могут многое терять. Но главное – воспринимать это мудро. Рекомендую им отдавать долги. Если их обворуют, следует принять это как своеобразную оплату какого-то долга", - посоветовал Влад Росс.

"Непростой будет неделя и для Львов. Они могут оказаться в ситуации спора, конфликта. Возможны неожиданности в социальной среде, необходимо опасаться непонимания с родственниками, с супругами, с друзьями. В частности, повышается опасность развода. Поэтому рекомендую им на этой не деле не делать резких движений", - сказал астролог.

И, наконец, "у Тельцов может быть непонимание с начальством, их могут сопровождать сложности в деятельности. И самое главное – им категорически противопоказано переезжать на новое место жительства и заниматься вопросами недвижимости. Они могут стать жертвой мошенников или новое жилье просто окажется не таким, как хотелось бы".

Как писал "Обозреватель", ранее Влад Росс назвал самый опасный период, когда равновесие мира может пошатнуться, а треть человечества может исчезнуть с лица земли.