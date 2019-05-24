"Разберут на запчасти!" Уволенный Зеленским журналист заявил об угрозах

Бывший член Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Владимир Горковенко считает незаконным свое увольнение президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он отметил, что не писал заявление на увольнение, передает "Интерфакс-Украина". При этом Горковенко заявил, что ему угрожали и вынуждали уволиться.

"Это может означать две вещи: или я сам написал заявление, или я умер. Очевидно – вторая причина: я умер. Я не шучу. Я получил несколько звонков в последнее время с требованием, мол, "ты сам напишешь заявление, иначе мы тебя разберем на запчасти", – сообщил Горковенко, подчеркнув, что будет обращаться в суд.

Также на брифинге 24 мая четверо членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания заявили о блокировке работы органа. Первый замглавы регулятора Ольга Герасимюк отказалась подписывать повестку дня и открывать заседание.

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Как писал OBOZREVATEL, 24 мая Зеленский отменил два указа пятого президента Украины Петра Порошенко. Таким образом, он уволил Горковенко и назначил на его место Юрия Артеменко.

Он возглавлял Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания несколько лет, но уволился 4 мая, после чего был назначен на должность члена Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

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