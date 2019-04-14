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"Горите вы в аду! На фиг!" Ведущая "Право на владу" объяснила свой нервный взрыв в прямом эфире

2.6тЧитать материал на украинском

Ведущая политического шоу "Право на владу" Наталья Мосейчук объяснила свою словесную перепалку во время одного с эфиров с коллегой Яниной Соколовой, когда она достаточно эмоционально высказалась о нардепах и войне на Донбассе.

По ее словам, она просто "взорвалась"(чтобы посмотреть нашумевшее видео эфира, доскрольте до конца).

"Когда в джунглях засуха, то у водопоя звери зверей не едят. И когда я почувствовала момент, что сейчас будет нарушение правил, я отреагировала на это. Тем более, я не люблю манипуляций на крови", – прокомментировала журналистка инцидент в программе "Светская жизнь".

При этом Мосейчук подчеркнула, что сожалеет о столь эмоциональной реакции. "Когда случаются такие срывы, я всегда жалею. Лучше было бы и для меня, и для страны, чтобы этой сцены не было", – призналась она.

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Наталья Мосейчук

Наталья Мосейчук

Скриншот с видео

Напомним, во время эфира телеведущая сорвалась на крик и произнесла:

"Они должны быть самыми богатыми людьми в этой стране! (Речь идет о воинах АТО и ООС – Ред.). Они должны быть героями в этой стране! Их должны уважать!.. Это уважение к ним?! А потом политики начали высказывать соболезнования! Да горите вы в аду со своими соболезнованиями! Извините!.. Пять лет войны. Вы до сих пор поздравляете с Днями рождения! Дептаты! Да на фиг нам нужны ваши Дни рождения!".

Как сообщал OBOZREVATEL, после этого Мосейчук попала в новый скандал. В очередном эфире "Право на владу" она также не сдержала эмоций и обозвала "ботами" пользователей Facebook.

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Персоны
Наталья МосейчукЯнина СоколоваКатя Осадчая
Место
Украина
Тег
телеканал 1+1
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
И шо? Да ради бога!
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