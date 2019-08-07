Google посвятил дудл известному украинскому писателю

Поисковик Google посвятил свой дудл 7 августа 200-летию со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша.

На нем можно увидеть изображение украинского козака на коне, который скачет в поле.

Пантелеймон Кулиш – один из лидеров украинофильства, поэт, прозаик, фольклорист и этнограф, переводчик, критик, редактор, историк, издатель. Автор концепции "хуторской философии".

Пантелеймон Кулиш

Он - создатель "кулишовки" — одной из ранних версий украинского алфавита, главный автор первого полного украинского перевода Библии (наряду с Иваном Пулюем и Иваном Нечуй-Левицким).

Самый известный роман автора - "Черная рада", который называют "лучшей исторической повестью в нашей литературе".

Как пишет "КП в Украине", знакомые вспоминают, что Кулиш был человеком не из приятных – высокомерный, требовательный, щепетильный. Но при этом его самомнение было настолько же огромным, как и талант, и трудоспособность.

Отдельного внимания требуют его любовные отношения. Кулиш был далеко не из тех мужей, которые хранили супругам верность. Самой громкой изменой жене стал его роман с украинской писательницей Марко Вовчок. Было также много мимолетных интриг, однако в конце жизни он все-таки покаялся и вернулся в семью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский историк Игорь Гирич потребовал разместить портрет Кулиша на новой купюре номиналом в 1000 гривен вместо изображения ученого Владимира Вернадского.

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