Google посвятил дудл известному украинскому писателю

Поисковик Google посвятил свой дудл 7 августа 200-летию со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша.
На нем можно увидеть изображение украинского козака на коне, который скачет в поле.
Пантелеймон Кулиш – один из лидеров украинофильства, поэт, прозаик, фольклорист и этнограф, переводчик, критик, редактор, историк, издатель. Автор концепции "хуторской философии".
Пантелеймон Кулиш
Он - создатель "кулишовки" — одной из ранних версий украинского алфавита, главный автор первого полного украинского перевода Библии (наряду с Иваном Пулюем и Иваном Нечуй-Левицким).
Самый известный роман автора - "Черная рада", который называют "лучшей исторической повестью в нашей литературе".
Как пишет "КП в Украине", знакомые вспоминают, что Кулиш был человеком не из приятных – высокомерный, требовательный, щепетильный. Но при этом его самомнение было настолько же огромным, как и талант, и трудоспособность.
Отдельного внимания требуют его любовные отношения. Кулиш был далеко не из тех мужей, которые хранили супругам верность. Самой громкой изменой жене стал его роман с украинской писательницей Марко Вовчок. Было также много мимолетных интриг, однако в конце жизни он все-таки покаялся и вернулся в семью.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский историк Игорь Гирич потребовал разместить портрет Кулиша на новой купюре номиналом в 1000 гривен вместо изображения ученого Владимира Вернадского.
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