Главврач больницы Киева: пациентов с COVID-19 больше не держат в стационарах, а бессимптомным грозит удар

На сегодняшний день коронавирус в Украине распространяется в геометрической прогрессии. Можно ожидать, что заболеваемость выйдет на второй и третий уровень, о которых говорил министр здравоохранения.

Больных коронавирусом больше не держат в стационарах столицы до полного выздоровления, потому что коек катастрофически не хватает. Их выписывают, как только состояние стабилизировано.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала директор (главный врач) Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан.

– Как быстро Украина сейчас может двигаться между первым, вторым и третьим уровнями, о которых говорил министр здравоохранения Максим Степанов?

– Понимаете, что количество тестирований, проводимых на периферии, не такое большое. Поэтому мы можем допустить, что больных на самом деле больше. То, что болезнь высококонтагиозна и распространяется в геометрической прогрессии, мы также видим.

Мне кажется, что уже включился некий механизм и просто так остановить процесс у нас уже не получится.

Я бы хотела обратиться к населению, к нашим людям, чтобы они делали все, чтобы не попасть в больницу, не попасться в наши стационары, хотя наши медицинские работники трудятся, не покладая рук. Если придется разворачивать объемные госпитали, будет большая проблема, где взять медперсонал.

Люди могут уберечь себя и своих близких только одним – тем, о чем мы все время говорим. Маски в общественных местах и так далее, а также превентивная медицина, которую никто не отменял. Это прогулки на свежем воздухе, это полноценное питание, это полноценный сон.

В период осени можно употреблять витамин С, Омега, цинк, витамин D, для того чтобы максимально укрепить свой иммунитет, чтобы у организма были резервы бороться с этой болезнью, чтобы ее можно было перенести в легкой степени и не попасть в больницу.

Конечно, в госпитале будут те люди, которые относятся к группе риска, с сопутствующими заболеваниями, которым не так просто будет выйти из этого состояния.

Но все же я призываю людей обращаться к врачам, если чувствуют себя плохо, не заниматься самолечением. Потому что каждая таблетка, каждый препарат имеет как показания, так и противопоказания, и для каждого они индивидуальны.

– Насколько Украина близка ко второму или третьему уровню, о которых говорит господин министр?

– Я думаю, что достаточно близка, учитывая количество госпитализации. Мы видим это абсолютно каждый день. Мы четко понимаем, что сегодня все больные, количество которых побило антирекорды, имеют контактных лиц. То есть в любом случае заболеваемость будет увеличиваться.

– Таким образом, через неделю может быть 9,5 тысяч новых больных в сутки?

– Прогнозировать такое вполне можно.

Наша больница в проекте голландской международной системы, там мы смотрим прогнозы на неделю вперед по показателю заполняемости коек в стационарах. И могу четко вам сказать, что эта цифра по прогнозам не уменьшается.

– Какое заполнение сейчас у вас?

– Заполненность фактически 95%, но у нас безумная выписка.

Мы фактически ежедневно выписываем по 60-70 человек. Мы уже давно не работаем в таком легком режиме, когда пациент может находиться лишний день на койке. Критическое состояние снято, пациент стабилизирован, он держит сатурацию, дышит и долечиваться должен дома, его уже должно доводить первичное звено.

Невозможно держать пациентов, как это было раньше, до полного выздоровления. Сейчас такого не будет. И я думаю, что ни одна больница не позволит себе работать в таком режиме.

– Бывают ли такие случаи, что вы пациентов выписываете, отправляете домой, а потом их состояние ухудшается и им приходится обращаться к вам повторно?

– Нет. Мы имеем четкие критерии. Если мы понимаем, что пациент уже преодолел опасность, получил рекомендации, таких вещей нет.

– Почему я об этом спрашиваю – потому что мы видим в медиа повторные заражения. Здесь достаточно спорная ситуация. Некоторые говорят, что это уникальные случаи, другие говорят, что их много. В Норвегии заявляют, что обнаружили мутацию коронавируса, что он стал более заразным. Японские ученые говорят, что следствием заражения может быть выпадение волос и, возможно, даже снижение умственных способностей.

– Действительно, больные сейчас попадают в больницу в более тяжелом состоянии. Это больные, которых не сравнить с теми, которые были в апреле или в мае. Они стали более тяжелыми, начиная с августа месяца, и почти все с дыхательной недостаточностью.

Нам трудно дифференцировать, связано ли это с тем, что вирус стал более агрессивным, или с тем, что люди стали более легкомысленными. По нашему мнению, все же вирус стал реактивнее.

Но люди пренебрегают тем, что у них температура, они ее сбивают, продолжают ходить... Хочется обратиться к тем, кто уже заболел. Все же соблюдайте режим, не переносите болезнь на ногах, не ходите по супермаркетам, находитесь в покое, в изоляции, выпивайте до 5 литров жидкости в сутки.

– А по поводу побочных последствий болезни?

– На самом деле, ни для кого не секрет, что фактически мы лечим не сам коронавирус, как и любой вирус, как грипп, а его осложнения. Коронавирус влияет не только на легкие, но и на нервную систему, на печень, сердце. Мы уже сейчас видим инфаркты, инсульты и так далее. Это все осложнения, спровоцированные вирусом.

Конечно, каждый организм индивидуален, у каждого есть свои слабые места. И мы видим по некоторым нашим пациентам, даже тем, кто переносит корнавирус бессимптомно, что могут быть проблемы с почками, обострение подагры.

Следовательно, не стоит спешить с выводами, что, мол, у тех, кто переболел бессимптомно, все очень хорошо. Нет, через месяц мы видим еще какие-то случаи. Не у всех, конечно, но бывает.