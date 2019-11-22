Главные коррупционеры - экспортеры: Фирманюк рассказал, "кто есть кто" на украинской таможне

Бизнесмен Орест Фирманюк, которого глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов в августе 2019 года назвал одним из "главных контрабандистов" страны, пояснил "кто есть кто" вообще на украинской таможне.

Об этом он рассказал в комментарии УНН, отметив, что люди, существует четыре яруса коррупционеров.

По его словам, главными из них в стране являются не импортертеры, а экспортеры, среди которых аграрные монстры Кернел, Нибулон, Cargill.

На украинской таможне процветает коррупция Delo.ua

"Украина — аграрное государство, но из-за коррупции агропромышленные предприятия занижают в разы показатели урожайности, чтобы не платить налог на прибыль. Зерно, горох, нут, подсолнечник скупают за кэш у аграриев, подкладывают под них какие-то документы, по этим фиктивным документам зерно экспортируют, а эти фиктивные фирмы закрывают. 60-65% сельхозпродукции, которая идет на экспорт, без документов — не оплачено ни копейки налогов", – обьяснил Фирманюк.

После аграриев, по словам бизнесмена, идут торговые сети, причем неважно, чем они торгуют. Среди таких он назвал "Цитрус", "Алло", "Сильпо", "Новус", "Эпицентр".

"Они сами — и заказчики импортного товара, и логисты, и реализаторы. У них — замкнутая система, в которой оптимизация налогообложения идет на каждом этапе. От занижения стоимости в инвойсах при растаможивании, когда товар за 100 гривен декларируют как товар за 20 грн и платят налоги в 5 раз меньше, и к реализации, которая идет, например, через искусственные ФОПы, чтобы не платить налоги", – рассказал Фирманюк.

Он добавил, что уже после этих “контрабандистов” идут локальные, как правило, “приграничные” ОПГ. В основном, они манипулируют стоимостью, весом, кодами грузов, проходящих через таможню.

“Четвертый ярус „контрабанды“ — это, в основном, белые компании, которые под давлением идут на таможню или к „местным баронам“ с какими-то просьбами. Это, в первую очередь, логистические компании – „технический“ импортер для малого бизнеса. Он покрывает страну своими товарами через рынки: „7 километр“, Хмельницкий, „Калинка“.

Себя Фирманюк приписал к четвертому звену, обьяснив, что большие предприятия Нефьодову „не по зубам“.

"Поэтому он и хватает информацию из сливных бачков. Хотя это не уровень главы таможни. Он должен понимать структуру и суть таких процессов”, — резюмировал Фирманюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава общественного совета при Главном управления Государственной фискальной службы Виктор Берестенко заявил, что коррупционные схемы продолжают беспрепятственно работать на украинских таможнях, несмотря на все реформы. По его словам, дело идет к их уничтожению.

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