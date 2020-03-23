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23 марта • обновлено в 12:13
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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Главная тайна "вкусного советского мороженого"

8.4т

Так, друзья — в сегодняшнем интересном посте я раскрою вам самую главную тайну "вкусного советского мороженого", о котором с придыханием продолжают вспоминать любители СССР, антизападники и читатели книг про попаданцев, приговаривая — "ах как хорошо жилось в СССР! Утром встал, родители в школу отвели, там покормили, домой пришёл, во дворе побегал, поужинал — и спать! А сейчас что? Сейчас семью содержи, ипотеку плати, на работу ходи — куда это годится, верните мне мой СССР!"

Про это мороженое можно увидеть частые комментарии к постам в моём журнале — ах какое вкусное в СССР было мороженое, а то что продаётся сейчас — это совсем не то, какой-то фейк и подделка под "тот самый" вкус. Лично я хорошо помню вкус мороженого в позднем СССР и, сравнивая его с хорошим современным мороженым, могу сказать, что разницы практически нет, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

А, собственно, тайна "того самого" вкуса заключалась совсем в другом — и в сегодняшнем посте я вам подробно расскажу об этом.

Страна советского мороженого.

Для начала давайте посмотрим, насколько популярно было мороженое в СССР.

Фотоснимок Дина Конгера, американского фотографа — на фото запечатлена уличная продажа мороженого из специального ящика с изолирующими стенками, в котором мороженое не таяло; снимок сдела в центре Москвы (возле ГУМа) в 1960-е годы. Дин Конгер, кстати, очень любил снимать всякие бытовые сюжеты, связанные с едой — у него полно снимков советских застолий, автоматов по продаже газировки, уличных бочек с квасом и т.д., кто интересуется темой — рекомендую к ознакомлению.

Мороженое из ящиков продавали не только летом, но и зимой, причём его весьма активно покупали. Кстати, то, что мороженное как-то "охлаждает" летом — довольно распространенный миф, оно охлаждает только рецепторы во рту, создавая чисто психологический эффект "общего охлаждения". При этом мороженое является достаточно калорийной пищей, богатой углеводами, так что в целом организм оно скорее согревает, чем охлаждает.

Зимнее фото советских граждан у лотка с мороженым, сделанное тем же Дином Конгером. В руках у советских граждан, вероятнее всего, популярное в те годы "сливочное мороженое" — оно продавалось в таких прямоугольных пачках, похожих на маргарин, и было с двух сторон покрыто вафлями; кушать мороженое нужно было удерживая с двух сторон пальцами и постепенно разворачивая упаковку.

Иногда продажу мороженого совмещали и с продажей других "вкусностей". К примеру, вот у этого лотка с мороженым есть ещё функция приготовления воды с сиропом. Фото сделано в Ленинграде, год не обозначен, но предположу, что снимок сделан не позже 1950-х годов.

На этом снимке можно хорошо рассмотреть лоток по продаже мороженого — у ящика два отделения, видимо для нескольких разных сортов мороженого. Соротв, судя по выложенным на лотке пачкам, было четыре — наверное, по два в каждом отделении ящика (которое могло быть разделено внутренней перегородкой).

Очередь за мороженым в парке Горького в Москве. Судя по одежде градждан, большой жары на улице нету, однако очедь за мороженым весьма существенная.

Ещё существовали специальные "кафе-мороженое", где продавались исключительно сладости, кофе и несколько видов, собственно, мороженого. В Беларуси такое заведение часто называлось "молочный бар" (не знаю, как было в других частях СССР), мороженое там чаще всего подавали в виде шариков в таких пластиковых вазочках пастельных тонов. В поздние годы СССР считалось хорошим тоном назначить девушке свидание в таком кафе)

Фото: Dean Conger | Lionel Green | Carl Mydans | Arnold H. Drapkin | Chris Niedenthal

Какой состав был у советского мороженого?

Как видите — мороженое в СССР было весьма популярным товаром — его продавали в отдельных уличных лотках и киосках, за ним выстраивались очереди (в том числе и в холодное время года) и даже существовали отдельные кафе, в название которых был вынесен этот популярный продукт.

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Может быть, у советского мороженого был какой-то особый состав? Совсем нет — в "Книге о вкусной и здоровой пище" указан "тот самый" рецепт советского пломбира, который можно было легко приготовить в том числе и в домашних условиях, вот его полный состав:

1. Яичные желтки. 2. Сливки (33-35% жирности). 3. Молоко. 4. Сахар. 5. Ванилин либо ванильный сахар.

Как видим, нет ничего экстраординарного и экзотического — это самые обычные продукты.

Главная тайна советского мороженого.

Так в чём же заключается тайна "того самого" вкуса, который до сих пор вспоминают поклонники СССР? Давайте вспомним, что представляли собой "обычные" советские сладости, доступные гражданам: покупные конфеты (карамельки вроде "монпансье" и шоколадные вроде "Мишка на севере"), обычный сахар (популярно было пить чай вприкуску с рафинадом), халва, реже зефир или какая-нибудь пастила. Очень популярными были также домашнее варенье и мёд.

Как можно заметить, в этом перечне почти нет ничего, что содержало бы натуральное молоко или являлось бы какой-нибудь производной молочного продукта. Плюс общий рацион советских граждан был беден на продукты с высоким содержаним белка (питались в основном углеводистыми кашами, макаронами, картошкой, хлебом). Таким образом, из-за естественной потребности организма в молочном белке и жирах, плюс особом "молочном" вкусе, столь непохожем на остальные сладости, мороженое и казалось супер-вкусным.

Вот, собственно, и весь секрет "того самого" вкуса — мороженое просто весьма сильно выделялось своим вкусом и составом среди остального довольно бедного ассортимента. А сегодня в магазинах представлена целая куча всякой "сладкой молочки" (йогурты, муссы, молочные желе и т.д.), и среди этого разнообразия обычное сливочное мороженое уже не кажется чем-то волшебным.

Кстати, всем поклонникам "советского мороженого" могу порекомендовать практически любой пломбир белорусского производства — там именно тот состав и вкус.

А вы помните советское мороженое? Отличалось оно от современного?

Расскажите, интересно)

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Максим Мирович Максим Мирович
Тег
СССР
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Какаинум.
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Предлагаю автору найти в современном мороженом тот-же состав: 1.Яичные желтки. 2. Сливки (33-35% жирности). 3. Молоко. 4. Сахар. 5. Ванилин либо ванильный сахар.
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Я уже думал, что этот Мирович поведает о приготовлении кровавым режимом мороженого из воинов УПА и диссидентов...:)
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