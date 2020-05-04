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4 мая • обновлено в 11:28
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Глава Минздрава разгромил мэров за "ослабление карантина"

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Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что мэры городов, которые объявили о смягчении карантина до решения правительства, нарушили закон.

Как он отметил во время брифинга о ситуации с противодействием распространению коронавируса, согласно закону "Об инфекционных заболеваниях", право на это есть лишь у Кабинета министров Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Это как минимум нарушение закона, поскольку у органов местного самоуправления нет таких полномочий", – сказал глава Минздрава.

Максим Степанов

Максим Степанов

Фото из сети

Он назвал заявления мэров городов сугубо политическими, поскольку, по его словам, за советами в ведомство они не обращались.

Министр напомнил, что с 11 мая Минздрав будет рекомендовать Кабмину постепенное ослабление карантина в Украине. И для того, чтобы выходить с такими инициативами, Минздрав консультируется с вирусологами и эпидемиологами и учитывает международную практику.

"На основании советов специалистов относительно выхода из карантина мы делаем предложения. Также учитывается количество заболеваний и то, как они протекают. Именно такой способ правильный, поскольку речь идет о жизни украинцев", – отметил Степанов.

Напомним, в Украине разгорелся скандал из-за того, что Черкасский горсовет принял решение с 30 апреля выйти из карантина и открыть работу объектов торговли и сферы услуг. Фото соответствующего решения опубликовали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 4 мая в Украине подтверждено уже 12 331 случай коронавируса.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
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Махно Семен
Махно Семен
"человек имеет право на свободу передвижения и ограничения этого права возможно исключительно в условиях военного или чрезвычайного положения" - в Украине НЕТ ни того ни другого!!! Так кто, и какой Закон нарушает??? Мало вам выплат по решению ЕСПЧ? Так буду ещё - много и разных..... ДОСТАЛИ!!!
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Шо-Шо? Закон в Україні? Ах, він згадав за якийсь закон. Після згвалтування Конституції він згадує закони. ЗЕ-пліснява.
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Бред. гражданин Степанов назовите и процитируйте этот Закон!
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