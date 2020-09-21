ГК "Нафтогаз Украины" объявила о розыгрыше пакетов на голубое топливо. В акции могут принять участие клиенты компании, которые выполнят несложные условия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ГК "Нафтогаз Украины" предлагает всем новым потребителям принять участие в акции "Газ для вас" и получить шанс выиграть один из 150 газовых пакетов", – говорится в сообщении.

Разыгрываться будут три вида газовых пакетов:

50 пакетов по 50 куб.м. в категории "Газ для приготовления пищи"

50 пакетов по 100 куб.м. в категории "Газ для приготовления пищи и подогрева воды"

50 пакетов по 1000 куб.м. в категории "Газ для отопления".

Чтобы присоединиться к акции, достаточно быть клиентом компании и выполнить несложные условия розыгрыша.

"По условиям акции, нужно подать заявку на присоединение к ГК "Нафтогаз Украины" до 30.09.2020 включительно. Сделать это можно на сайте www.gas.ua в разделе "Стать нашим клиентом ". ОБЯЗАТЕЛЬНО: при оформлении заявки на присоединение нужно ввести промокод GASUA2020. Напоминаем, что в заявку нужно добавить: копии паспорта, ИНН, права собственности или распоряжения жильем (доверенность) и платежки за распределение газа, где содержится EIC-код", – сообщили в ГК "Нафтогаз Украины".

Розыгрыш пакетов среди всех участников акции, которые использовали указанный промокод при регистрации, в компании проведут 22 октября по помощи random.org.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сентябре ГК "Нафтогаз Украины" предложила для своих клиентов два тарифных плана: "Месячный" – с ценой 4,70 грн/куб.м. и "Годовой" - цена 5,24 грн/куб.м (действует с 16 сентября 2020 года). Исследователи рынка уже отметили: тарифы, которые предлагает государственная ГК "Нафтогаз Украины" в рамках указанных пакетов, в среднем на 15% меньше тарифов частных поставщиков. К тому же, тариф "Годовой" имеет еще одно преимущество: при его использовании пользователь получает возможность защититься от возможного подорожания газа в течение следующего года, ведь цена голубого топлива фиксируется на дату заключения договора. Выплачивать стоимость газа потребитель будет равными частями в течение следующих 12 месяцев.

Воспользоваться выгодным тарифам могут только те потребители, которые заключили с ГК "Нафтогаз Украины" договор на поставку газа.

Напомним: ГК "Нафтогаз Украины" является подразделением Группы Нафтогаз который занимается реализацией природного газа для населения. Сейчас компания занимает около 2% рынка поставок газа бытовым потребителям (физическим лицам).

"Нафтогаз" занимает всего 2% рынка, в то время как большая часть поставок приходятся на газсбыты Фирташа.

При этом, с 1 июля украинцы сами могут выбирать для себя поставщика газа: начиная с этой даты процедуру перехода к другому поставщику упростили.