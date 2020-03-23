В Украине до 25 марта ожидается существенное похолодание – погода испортиться в большинстве регионов и столбики термометров покажут до -7°.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Местами ожидается гололедица и сильный ветер.

Гидрометцентр дал прогноз погоды в Украине до конца марта kyiv.depo.ua

Погода в Украине 23 марта

В понедельник, 23 марта, в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах (кроме юга и востока) – гололед.

На Прикарпатье и Закарпатье – снег, в Одесской области небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью опустится до -7°, днем ​​будет до +3°. В Карпатах столбики термометров опустятся ночью до -12°. На юге, в Донецкой и Луганской областях ночью около 0°, днем ​​+3...+8°.

В Киеве будет переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -2...-4°, днем 0...+2°.

Погода в Украине 23 марта

Погода в Украине 24-25 марта

Температура на юге и на Закарпатье ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 24 марта 4-9° С тепла, 25 марта 7-12° С. На остальной территории ночью 3-9 ° мороза, днем ​​2-8 ° С тепла.

В Киеве прогнозируют небольшой снег. Температура ночью 3-5 ° мороза, днем 1-3 ° С тепла.

Погода в Украине 23 марта Скриншот

Погода в Украине 24 марта Скриншот

Погода в Украине 26-27 марта

Температура повыситься на несколько отметок – ночью до 3°С тепла, днем ​​до 9-15°С тепла (в восточных областях до 6-11°С). На юге Украины ночью до 1-6 ° С тепла, днем ​​до 11-17°С тепла.

Погода в Украине 25 марта Скриншот

Погода в Украине 26 марта Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Дерчач спрогнозировал улучшение погодных условий в конце марта.

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