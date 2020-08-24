Герой ВСУ рассказал, как променял мечту о море на войну до победы

В сети поделились историей молодого воина ВСУ, боевой путь которого начался еще в первые дни войны. Впрочем за несколько лет до вторжения России парень мечтал совсем о другой профессии, связанной с морем.

Трогательную хронологию становления Героя 79 ОДШБ опубликовали на странице фонда "Повернись живим" в Facebook. Волонтер Юлия Ворона отметила, что Александру на момент начала российско-украинской войны был всего 21 год.

"Я не собирался идти в армию. Выучился на повара-официанта, хотел устроиться на судно коком – такая романтическая мечта. Но после выпуска меня будто "перемкнуло". Так в 2012-м я подписал контракт".

А уже через два года, в бурном 2014, он вместе с побратимами был на войне. Сначала на границе с Крымом, а затем – на Донбассе. На вопрос, какие бои стали для него самыми тяжелыми, военный задумывается. А потом отвечает: за донецкий аэропорт.

"Не могу сказать, что в то время я был необстрелянным, скорее, недостаточно готовым психологически. В октябре 2014-го, когда я попал в ДАП, там шли интенсивные бои. Лично у меня было туда две ротации. Когда до того наша бригада стояла на границе с Россией, то нас постоянно "утюжили" с территории РФ из тяжелого вооружения, а мы не могли ответить. Но потерь у нас было тогда не так много. А уже в донецком аэропорту пришлось и побегать, и пострелять. Продвижение, оборона, бетонные стены – там были свои сложности. Не все туда были готовы ездить даже на эвакуацию раненых", – вспоминает защитник.

Воин ВСУ Александр защищает Украину с первых дней войны Facebook "Повернись живим"

По словам воина, во время боя страх совсем не ощущается. Впрочем он все равно настигает человека, но только тогда, когда все затихает.

"Помню, как однажды в поле нас накрыли "Градами". Я тогда был в должности наводчика БТР-80 и после двухдневного марша лег под башню машины и уснул. Подремал минут 15, но тут начался кипиш. После приземления первой кассеты мы побежали из машин к блиндажам. Со мной тогда в подразделении служил один гранатометчик, который был суеверен. Говорил, что ему какая-то бабка сказала, что он раньше 40 лет не умрет. И вот мы с ним сидим в одной щели, и я думаю: "О, значит сюда мина не попадет, и я тоже не умру". Я вообще не суеверный, это был единственный раз, когда я за собой такое заметил".

Герой добавил, что когда идет интенсивный бой, то все делается на адреналине, а когда все затихает, тогда становится по-настоящему страшно.

После первой и второй ротации на восток Александр понял, что останется в армии навсегда. Именно поэтому в 2015 году он поступил в Военную академию в Одессе, получил офицерское звание и в 2019-м вернулся к своей же бригаде. Сейчас защитник снова выполняет задание на Донбассе.

"Война, с которой я шел в 2015 году на обучение, отличается от той, что сейчас. Тогда не было конкретной линии разграничения, мы попадали в засады, постоянно находились в движении, а если останавливались, то занимали круговую оборону, ведь вражеские ДРГ могли зайти с любой стороны. А сейчас все понятно: есть линия разграничения, позиционная война, тот самый противник", – говорит парень.

Отвечая на вопрос, сколько планирует еще быть на войне, Герой не сомневаясь ответил – до победы. Впрочем он также признался, что его самая большая мечта – возвращение мира в Украину.

"О чем может мечтать человек на войне? О мире, конечно".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее морской пехотинец ВСУ Николай Вандровский поделился с украинцами личной историей о войне на Донбассе, которая полностью перевернула его жизнь. До вторжения оккупантов парень получил педагогическое образование и планировал связать свою жизнь со школой и детьми.

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