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Gemius показал лидера среди украинских СМИ по итогам июля

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Самое популярное украинское интернет-издание OBOZREVATEL по итогам июля 2018 года уже традиционно заняло первую строчку в рейтинге украинских онлайн-СМИ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования международной компании Gemius, которая по итогам июля зафиксировала у OBOZREVATEL 6,5 млн посетителей.

Рейтинг украинских интернет-СМИ в Gemius за июль 2018 года

Второе, третье, четвертое и пятое места: "Сегодня", РБК-Украина, ТСН и 24 – от 4,2 млн до 4,8 млн посетителей.

Новости
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Gemius, в отличие от Factum Group и TNS, более-менее полноценно считает трафик с десктопа, и с мобильных телефонов (компании Factum Group удается считать лишь часть мобильного трафика, а TNS считает только десктоп-трафик).

Первое место в рейтингах украинских СМИ по итогам июля 2018 года OBOZREVATEL занял и по подсчетам других систем.

В частности, по данным основанной в Израиле исследовательской компании SimilarWeb, OBOZREVATEL получил самый высокий результат по трафику за июль среди украинских интернет-СМИ – разница с конкурентами составляет от 10 млн посещений и выше.

Сравнение в SimilarWeb трафика OBOZREVATEL за июль 2018 года с трафиком сайта "Сегодня"

OBOZREVATEL продолжает лидировать в рейтинге LiveInternet:

Рейтинг украинских интернет-СМИ в системе LiveInternet.ru за 31 день

В 2018 году на сайте OBOZREVATEL стартовал проект City, где ряду регионов Украины и досугу в них уделено особое внимание.

Место
Украина
Объекты
GemiusСМИ
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
папуасы. вы умнички. такого больше нигде нет.
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Засеян Газон
Засеян Газон
Кротов Даниил, путинвдуйкротову!
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