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Лариса Волошина
Лариса Волошина
Український журналіст, публіцистВсе статьи автора

Галичани та волиняни ніколи не сумнівалися, що є українцями

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Кримчани дивляться українські канали, слухають радіо. Але українці, мешканці вільної України, не дивляться, їм не цікаво. Це велика проблема, тому що питання Криму — це питання нацбезпеки, це питання існування України. Якщо ми як нація повернемо собі Крим, ми завершимо цю війну. І станемо великими. Тоді зможемо сказати, що ми перемогли. Як для нації, як для держави, як для суспільства питання Криму є ключовим.

За двадцять років російська пропаганда сформувала у росіян запит на злочин. Завдання українських журналістів — сформувати запит в українського суспільства на повернення кримської землі. Це набагато важливіше, ніж сформувати такий запит у кримчан. Тому, що ми суб’єкт, це наше бажання — повернення Криму.

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Ми ведемо боротьбу за власну ідентичність з агресивними імперіями багато сторіч. І нам вдалося, що є на мій погляд справжнім доказом величі, сформуватися як єдина нація в межах різних імперій. Галичани та волиняни, полтавчани та мешканці Київщині чи Слобожанщини ніколи не сумнівалися, що вони є українцями. Хоча жили в різних державних утвореннях. Ми не розчинилися та не асемілювалися. Навіть після терору та Голодомору. Це по-справжньому неймовірно. Ми нація, яка створила себе з різних імперіях, постійно б‘ючись за право бути собою, як одне ціле. Ми різні, але ми одне. Цей досвід війни за суб‘єктність є унікальним. Тож Україна заслуговує на велич.

Крим не зробить українців великими. Його повернення. Адже для Росії тепер втрата Криму - це поразка в російсько-українській війні. Перемогти Росію, повернувши собі Крим - означає вбити імперію. Це велич. І не треба думати, що ставки в цій війні якісь інші, ніж національне виживання. Або вони, або ми. Тому питання "чий Крим" - це питання і чия перемога. Поки, щоб вони не робили, Крим наш. Тому зараз ведеться боротьба за мізки українців. Щоб вони самі відмовилися від Криму. Цього не можна робити. Росія зменшує значення півострова в українських головах навмисно.

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Автор
Лариса ВолошинаЛариса Волошина
Тема
Анексія Криму
Место
Украина
Объекты
КрымНовости Крыма
Источник
Источник:Facebook Лариси Волошиної
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Праславянский язык позволяет определить центр зарождения славян. И место где зародился праславянский язык находится на территории на территории где жили волыняне и галичане (а предки славян - анты и жили они ... там же западных берег Днепра и включая почти всю правобережную Украину и вверх - включая Польшу, там были склавины), но культурным центром зарождения языка была правобережная Украина. Мордовско-татаракский улус как то насколько слабо связан со славянами - что можно сказать что никак
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