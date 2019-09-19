"Россия готовится к войне": чем грозит Украине отказ от "формулы Штайнмайера"

В преддверье встречи лидеров стран-участников "нормандской четверки" между Украиной и Россией разгорелся скандал, который ставит под сомнение проведение ранее согласованного саммита.

Как оказалось, причиной стала нашумевшая "формула Штайнмайера", которая уже несколько лет стоит камнем преткновения в переговорах между Киевом и Москвой. Украинская сторона отказалась подписывать данный договор, вследствие чего РФ обвинила Украину в срыве договоренностей по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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Главное:

В России обвинили Украину в отказе подписать ранее оговоренную "формулу Штайнмайера" на заседании ТКГ в Минске.

Это стало поводом поставить под угрозу проведение саммита в "нормандском формате", которое планировалось на конец сентября.

Украина заявила, что не отказывается от "формулы", но ее реализация возможна только при условии предварительного выполнения нескольких пунктов.

В ответ РФ может прибегнуть к эскалации конфликта на Донбассе.

Украина против, Россия в бешенстве

В среду, 18 сентября, в Минске состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ). На повестке дня – вопросы безопасности на Донбассе, разведения сил и средств поражения от линии столкновения и обмена пленными.

Но самой главное темой, которую стороны должны были обсудить на заседании – это вопрос имплементации так называемой "формулы Штайнмайера". Ожидалось, что стороны придут к консенсусу и поставят свои подписи под договором.

Но этого не произошло. Сразу же после окончания переговоров полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев якобы отказался подписать "формулу Штайнмайера".

Он подчеркнул, что "это был тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен контактной группе для подписания". Далее Грызлов обвинил украинскую сторону в срыве принятия решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами.

Борис Грызлов "РИА новости"

Подытожив, полпред РФ в ТКГ заявил об угрозе отмены проведения саммита "нормандской четверки", так как условием встречи был успешный результат по этим направлениям.

Примечательно, что в тот же день министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также подтвердил, что "формула Штайнмайера" была согласована на встрече советников лидеров "нормандской четверки" 2 сентября.

"Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие", – сказал он в среду на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел.

Судя по всему, российская сторона была полностью уверена, что после согласования "формулы" советниками президентов, подписание документа дело решенное, но украинская делегация в ТКГ выдвинула свои условия.

Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер в своей странице в Facebook сообщила, что украинская сторона не имеет "принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмаейра" о местных выборах на Донбассе", однако реализация этой "формулы" возможна только при условии выполнения следующих пунктов:

Новости Формула Штайнмайера легализирует версию РФ о гражданском конфликте

полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы.

Текст "формулы Штайнмайера"

Это предложенный тогдашним министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером вариант выполнения Минских соглашений, которые были подписаны главами Украины, России, Франции и Германии в феврале 2015 года. Впервые "формула" была озвучена в 2016 году.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Появилась она после того, как стало ясно, что Киев и Москва не могут договориться, в каком порядке будут выполняться пункты соглашения. Украинская сторона настаивала на том, что в первую очередь на Донбассе прекращается огонь, отводятся российские войска, устанавливается контроль над границей и только потом проводятся выборы по украинскому законодательству.

В свою очередь Россия считает, что сначала на Донбассе нужно провести выборы, а затем уже все остальное.

Предложение Штайнмайера было в следующем:

сначала Украина принимает закон об особом порядке проведения местных выборов на неподконтрольных территориях.

дальше местные выборы.

если ОБСЕ подтверждает демократичность выборов, особый статус в ОРДЛО временно вступает в силу.

дальше он закрепляется в Конституции, и только потом Украине передается контроль за границей.

Такая последовательность действий вполне устраивала Российскую Федерацию, но Украина наотрез отказывалась следовать этой "формуле". По словам экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, стандарты ОБСЕ запрещают проведение выборов при наличии иностранных войск и наемников.

Павел Климкин

В таком случае, если документ предусматривает проведение выборов по стандартам ОБСЕ, в первую очередь должны быть выполнены те условия Минска, которые касаются вопросов безопасности. Включая вывод войск, вооружения и наемников.

В свою очередь пятый президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что украинская сторона никогда не соглашалась с "формулой Штайнмайера" в интерпретации Российской Федерации.

"Штайнмайер предложил, чтобы сразу после проведения выборов вступил в силу закон об особом режиме местного самоуправления. Ни слова больше. Все остальное – от лукавого, потому что это была путинская интерпретация формулы Штайнмайера, против которой был и президент Франции, и канцлер Германии, и сам Штайнмайер", – заявил экс-президент.

Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма также прокомментировал ситуацию вокруг раздутого Россией скандала с подписанием "формулы Штайнмайера". По его словам, в документе есть определенные моменты, с которыми "можно согласиться, но есть те, с чем категорически нет".

"Ну какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить тогда, когда войска ушли из Украины, и когда тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты", – заявил он.

Леонид Кучма

Тот факт, что до сих пор текст "формулы Штайнмаера" был недоступным, привел к тому, что стороны трактовали положения документа в своих интересах. Сегодня, 19 сентября, в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который якобы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах в Минске.

В опубликованном российском изданием "КоммерсантЪ" документе прописывается имплементация скандального плана по Донбассу в украинское законодательство.

Согласно ему, закон об особом статусе "вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах".

Еще в формулировке отмечается, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе.

Текст "формулы Штайнмайера" "КоммерсантЪ"

Примечательно, что российская сторона, а также террористические "Л/ДНР" исходят из того, что он должен быть интегрирован как в уже принятый Украиной закон об особом статусе ОРДЛО, так и в Конституцию страны.

Российское СМИ предполагает, что именно из-за этого ультиматума украинская сторона и отказалась подписывать "формулу Штайнмайера".

Подлинность данного документа официально не подтверждена.

Месть Путина

В России довольно болезненно восприняли отказ украинской делегации в ТКГ. Исходя из этого не исключено, что Кремль начнет предпринимать меры в отместку Украине. К сожалению, предугадать планы Путина довольно сложно, но, в руках у главы РФ есть один опасный рычаг воздействия – российские войска на Донбассе.

"Чего нам можно ожидать от России спрогнозировать сложно, потому что Москва действительно готовится к большой войне. Все мероприятия, связанные с военным строительством, развитием Вооруженных Сил РФ, в частности создание новых группировок, вооружение, подготовка войск, возрастает доля их общего военного бюджета. Это все свидетельствует о том, что Москва целенаправленно готовится к большой войне", – заявил в комментарии OBOZREVATEL военный эксперт Святослав Стеценко.

Быть готовым к военному ответу россиян на отказ Украины подписывать "формулу Штайнмайера" призывает и народный депутат 8-го созыва, экс- командир полка специального назначения "Днепр-1" Юрий Береза.

"Мы должны от них ожидать всего, мы должны быть в полной готовности, как на реальном фронте, так и на военном и общественном. Имея такого д*бильного соседа, мы должны быть готовы к войне каждую секунду", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

Российские войска

Еще один вариант, который может использовать Россия, – это газовая блокада Украины. Как раз сегодня, 19 сентября, в Брюсселе проходят трехсторонние переговоры Еврокомиссия-Украина-Россия об условиях транзита газа после 2019 года. По мнению Стеценко, РФ вполне реально может отказаться продлевать договор.

"Они, конечно, могут не продлить договор по транзиту газа со следующего года. В таком случае мы будем вынуждены покупать дорогой газ в Европе. Но, на мой взгляд, любые деньги – это приемлемая цена за независимость от России", – считает военный эксперт.

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