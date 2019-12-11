Филарет стал "рукой Кремля": Епифаний сделал досадное заявление

Патриарх Филарет бессознательно стал "рукой Кремля", а за его спиной устроили игру пророссийские силы, выступающие против митрополита Епифания.

Об этом сам глава ПЦУ рассказал "Украинской правде". Он подчеркнул, что сам Филарет не осознает того, что происходит и для чего его используют.

"К сожалению, за спиной почетного патриарха Филарета, я думаю, что он этого не осознает, играют некоторые пророссийские силы. Были исследования, возможно, вы видели, где явно и открыто люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня", – заявил Епифаний.

"Ну если проводятся реально митинги, проплаченные пророссийскими силами. Один из них на Софийской площади - собрали один и тот же митинг сначала в поддержку "112 канала", кажется, а потом "на защиту" Героя Украины патриарха Филарета. Здесь реально видно, что есть внешнее вмешательство в эти дела", – добавил он.

Патриарх Филарет стал рукой Кремля Пресс-служба президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Епифаний заявлял, что почетный патриарх Филарет самоизолировался после получения Украиной Томоса, но в Православной церкви Украины еще надеются на его возвращение.

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