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10 января • обновлено в 15:08
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Филарет открестился от Поместного собора: в ПЦУ дали жесткий ответ

1.9т
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Заместитель главы управления Православной церкви Украины по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря заявил, что отказ Патриарха Филарета от Поместного Собора УПЦ Киевского патриархата свидетельствует о том, что владыка принял "путь лжи".

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Зоря отметил, что такое решение Филарета не имеет "благословения Божьего".

"И именно поэтому все его попытки противопоставить свою волю соборной воли Церкви – снова и снова терпят поражение", – написал Заря.

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Он добавил, что этим очередным заявлением Патриарх подтвердил, что постановление подписывал. И все участники Собора и все, кто видел видеозапись, могут засвидетельствовать, что делал он это осознанно и добровольно.

"А относительно "отзыва" – то Постановление Поместного Собора не является договором или соглашением, которые можно разорвать. Так же и наследство и имя Киевского Патриархата принадлежит Поместной Церкви, а не является частной собственностью одного иерарха, которой он безуспешно стремится распоряжаться по своему усмотрению", – добавил Заря.

Напомним, что почетный патриарх Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора УПЦ, которым был ликвидирован Киевский патриархат. Он заявил, что его подпись под документом следует считать недействительной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Евстратий (Зоря) Патриарх Филарет
Место
Украина
Тег
Православная церковь Украины
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