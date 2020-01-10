Филарет открестился от Поместного собора: в ПЦУ дали жесткий ответ

Заместитель главы управления Православной церкви Украины по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря заявил, что отказ Патриарха Филарета от Поместного Собора УПЦ Киевского патриархата свидетельствует о том, что владыка принял "путь лжи".
Об этом он написал на своей странице в Facebook. Зоря отметил, что такое решение Филарета не имеет "благословения Божьего".
"И именно поэтому все его попытки противопоставить свою волю соборной воли Церкви – снова и снова терпят поражение", – написал Заря.
Заря отреагировал на отказ Филарета от Поместного собора
Он добавил, что этим очередным заявлением Патриарх подтвердил, что постановление подписывал. И все участники Собора и все, кто видел видеозапись, могут засвидетельствовать, что делал он это осознанно и добровольно.
"А относительно "отзыва" – то Постановление Поместного Собора не является договором или соглашением, которые можно разорвать. Так же и наследство и имя Киевского Патриархата принадлежит Поместной Церкви, а не является частной собственностью одного иерарха, которой он безуспешно стремится распоряжаться по своему усмотрению", – добавил Заря.
Напомним, что почетный патриарх Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора УПЦ, которым был ликвидирован Киевский патриархат. Он заявил, что его подпись под документом следует считать недействительной.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.
Он озвучил претензии на новый статус ПЦУ. "Но в Украине существует Киевский патриархат. Потому что мы недовольны статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат. И народ избирал патриархов", – сказал он.
В ответ на это в Православной церкви Украины признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, выданные после 30 января 2019.
Затем поместная Православная церковь Украины показала в сети видео с Собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Синод ПЦУ 5 декабря 2019 дал главе ликвидированной УПЦ КП Филарета разрешение на пожизненное проживание и "использование для своей деятельности" комплекса зданий в Киеве на Пушкинской.
Патриарх после этого резко ответил Митрополиту Епифанию. Церковник с сарказмом поблагодарил ПЦУ за то, что его не выбросили на улицу.
Епифаний ранее рассказал, что почетный Патриарх Филарет во время выборов Предстоятеля озвучил свое желание возглавить Православную церковь Украины, но потом отказался.
15 декабря УПЦ КП опровергла свою юридическую ликвидацию, о которой заявил глава ПЦУ митрополит Епифаний.
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