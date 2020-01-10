Филарет открестился от Поместного собора: в ПЦУ дали жесткий ответ

Заместитель главы управления Православной церкви Украины по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря заявил, что отказ Патриарха Филарета от Поместного Собора УПЦ Киевского патриархата свидетельствует о том, что владыка принял "путь лжи".

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Зоря отметил, что такое решение Филарета не имеет "благословения Божьего".

"И именно поэтому все его попытки противопоставить свою волю соборной воли Церкви – снова и снова терпят поражение", – написал Заря.

Заря отреагировал на отказ Филарета от Поместного собора

Он добавил, что этим очередным заявлением Патриарх подтвердил, что постановление подписывал. И все участники Собора и все, кто видел видеозапись, могут засвидетельствовать, что делал он это осознанно и добровольно.

"А относительно "отзыва" – то Постановление Поместного Собора не является договором или соглашением, которые можно разорвать. Так же и наследство и имя Киевского Патриархата принадлежит Поместной Церкви, а не является частной собственностью одного иерарха, которой он безуспешно стремится распоряжаться по своему усмотрению", – добавил Заря.

Напомним, что почетный патриарх Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора УПЦ, которым был ликвидирован Киевский патриархат. Он заявил, что его подпись под документом следует считать недействительной.

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