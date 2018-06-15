Филарет объяснил, почему Украина победит в войне с РФ

Существование Единой Поместной Украинской Православной церкви предотвратило бы войну с Россией.

Об этом предстоятель УПЦ КПФиларет считает, что сказал в интервью "Украинской правде".

"Если бы Церковь была единой, войны бы не было. Потому что не было бы оснований для поддержки России в Украине. Ибо Церковь была бы от Москвы отделена. А поскольку есть основания для этого, то поэтому и идет война", - сказал Филарет.

По его мнению, Украина победит в этой гибридной войне, потому что на наше стороне бог.

"Чем она закончится? Нашей победой. В это надо твердо верить. Нет никакого сомнения. Потому что правда с нами. А там, где правда, там бог. А где бог, там победа. Всегда", – сказал предстоятель УПЦ КП.

Напомним, глава УПЦ КП также заявил, о передаче Киево-Печерской и Почаевской лавр Украинской церкви, а также оценил возможность появления женщин-священников в УПЦ КП.

Кроме того Филарет заявил, что в Украине исчезнет Московский патриархат.